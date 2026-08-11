Lakhisarai News: मोकामा-मुंगेर फोरलेन: भूमि अधिग्रहण शिविर में 29 किसानों ने जमा किए आवेदन, सर्वे रिकॉर्ड को लेकर उठे सवाल

Lakhisarai News: बड़हिया प्रखंड में मोकामा-मुंगेर फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। किसानों ने सर्वे रिकॉर्ड में अंतर और मुआवजा दर की अस्पष्टता को लेकर आपत्ति जताई। प्रशासन ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

Lakhisarai News: बड़हिया, निज प्रतिनिधि। मोकामा-मुंगेर फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को बड़हिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित किसान भवन में विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में थाना नंबर 185 छबिसैया और 186 इंग्लिश महाल से संबंधित किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं आवेदन प्राप्त किया गया।

शिविर में किसान की आपत्तियाँ शिविर के दौरान कुल 29 किसानों ने आवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेज जमा किए। वहीं, कई किसानों को आवश्यक कागजात की कमी की जानकारी दी गई, जिसे आगामी शिविर में उपलब्ध कराने की बात कही गई। शिविर में किसानों के बीच सबसे प्रमुख आपत्ति भूमि अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सर्वे रिकॉर्ड को लेकर सामने आई। थाना नंबर 185 छबिसैया से जुड़े किसानों का कहना था कि अधिग्रहण के लिए पुराने कैडस्ट्रल सर्वे (1908) के रिकॉर्ड को आधार बनाया जा रहा है, जबकि वर्तमान में उनके पास उपलब्ध जमाबंदी और भूमि संबंधी अधिकांश दस्तावेज रिविजनल सर्वे, जो वर्ष (1941-42) के आसपास हुआ था, के आधार पर हैं। किसानों ने सवाल उठाया कि जब भूमि की खरीद-बिक्री, जमाबंदी और अन्य राजस्व कार्य रिविजनल सर्वे के आधार पर होते रहे हैं, तो भूमि अधिग्रहण के लिए पुराने सर्वे रिकॉर्ड को आधार बनाने से भविष्य में स्वामित्व को लेकर जटिलता उत्पन्न हो सकती है। किसानों का कहना है कि पुराने और वर्तमान सर्वे रिकॉर्ड में कई जगह भूखंडों के विवरण एवं हिस्सेदारी में अंतर है। ऐसी स्थिति में सड़क में शामिल होने वाली भूमि पुराने सर्वे के अनुसार एक हिस्सेदार के नाम दिखाई दे रही है, जबकि रिविजनल सर्वे और वर्तमान जमाबंदी में वही भूमि दूसरे हिस्सेदार के हिस्से में दर्ज हो सकती है। किसान ने आशंका जताई कि इस अंतर का समाधान किए बिना अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर मुआवजा भुगतान और स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। शिविर में मौजूद अंचल अमीन सुमन कुमार भारती, वंदना राज एवं राजस्व कर्मचारी अनिकेत कुमार आनंद ने किसानों की आपत्तियां सुनी। कर्मियों ने बताया कि सर्वे रिकॉर्ड से संबंधित विवादों और अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान भू-अर्जन पदाधिकारी के स्तर से किया जा सकेगा। किसानों की ओर से उठाए गए बिंदुओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने की बात भी कही गई।

मुआवजा दर स्पष्ट नहीं होने पर भी किसानों में नाराजगी शिविर में पहुंचे किसानों की दूसरी प्रमुख आपत्ति मुआवजा राशि को लेकर रही। किसानों का कहना था कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, लेकिन सड़क में शामिल होने वाली भूमि की मुआवजा दर को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। किसानों ने कहा कि पहले भूमि की निर्धारित दर और मुआवजा संबंधी स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि वे आगे की प्रक्रिया को लेकर आश्वस्त हो सकें। हालांकि, शिविर में मौजूद कर्मियों ने बताया कि दस्तावेज संग्रह एवं सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर की कार्रवाई है। किसानों की समस्याओं एवं आपत्तियों को संबंधित भू-अर्जन पदाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। आगे भी आवश्यकतानुसार शिविर आयोजित किए जाएंगे।

बड़हिया प्रखंड की आठ मौजों के 398 प्लॉट परियोजना में जानकारी के अनुसार बड़हिया प्रखंड क्षेत्र की कुल आठ मौजों के 398 प्लॉट मोकामा-मुंगेर फोरलेन परियोजना की जद में आ रहे हैं। इनमें थाना नंबर 185 छबिसैया मौजा में भूमि रिकॉर्ड को लेकर सबसे अधिक आपत्ति सामने आ रही है। प्रशासन की ओर से किसानों को दस्तावेज उपलब्ध कराने एवं सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है। ज्ञात हो कि तीन दिवसीय विशेष शिविर के तहत मंगलवार और बुधवार को बड़हिया के टाल क्षेत्र स्थित पुराना हाईस्कूल, बीरूपुर में भी शिविर लगाया जाएगा। यहां थाना नंबर 180 नथनपुर, 181 कोठवा, 172 निजामपुर, 174 बीरूपुर, 171 रुस्तमपुर और 166 शर्मा मौजा से संबंधित किसानों के दस्तावेज एवं आवेदन लिए जाएंगे।

ये कागजात लाने होंगे शिविर में किसानों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें मूल नोटिस की प्रति, हितबद्ध रैयत का बंधपत्र, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की अद्यतन लगान रसीद, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत भूमि दखल-कब्जा प्रमाणपत्र, खतियान या केवाला की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड, संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में सह-हिस्सेदारों का मूल सहमति पत्र तथा आवश्यकता के अनुसार मूल वंशावली शामिल है। प्रशासन का कहना है कि शिविर का उद्देश्य किसानों को एक ही स्थान पर आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराना और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कार्रवाई को सरल बनाना है। वहीं, किसानों की ओर से उठाए गए सर्वे रिकॉर्ड, स्वामित्व और मुआवजा दर संबंधी आपत्तियों के समाधान के बाद ही प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।