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Lakhisarai News: महमदपुर टाल में जलजमाव की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में महमदपुर पंचायत के टाल में जलजमाव से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गुड्डु कुमार सिंह और अन्य किसानों ने डीएम शैलेन्द्र कुमार से इसकी जानकारी दी। जलजमाव के कारण फसलों पर असर पड़ रहा है, और किसानों को सहयोग शिविर में आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।

Lakhisarai News: महमदपुर टाल में जलजमाव की समस्या

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के महमदपुर पंचायत के टाल में जलजमाव से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। गुड्डु कुमार सिंह समेत अन्य किसानों ने मंगलवार को डीएम शैलेन्द्र कुमार तथा डीडीसी सुमित कुमार को इस आशय की जानकारी दी। किसानों ने जलजमाव से फसल प्रभावित होने की भी बात की। इन किसानों को सहयोग शिविर में आवेदन पत्र देने का निर्देश दिया गया है।

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