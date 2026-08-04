Lakhisarai News: गेरुआ-पुरसंडा का सिंचाई पंप बना शोपीस, सूख रही 200 एकड़ खेत

Lakhisarai News: - 2004-05 में किसानों को सिंचाई की उम्मीद देने के लिए लगाए गए थे दो पंपसेट, रखरखाव के अभाव में व्यवस्था हुई बेकार

Lakhisarai News: मनीष कुमार, लखीसराय। हलसी प्रखंड के गेरुआ-पुरसंडा गांव में लघु सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों किसान भुगत रहे हैं। वर्ष 2004-05 में करीब 200 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई के उद्देश्य से विभाग ने यहां दो पंपसेट लगाए थे। उस समय किसानों को उम्मीद थी कि अब खेतों तक नियमित पानी पहुंचेगा और खेती आसान होगी। लेकिन दो दशक बीतने के बाद भी यह योजना अपनी मंशा पूरी नहीं कर सकी। वर्तमान स्थिति यह है कि किसानों को 20 बीघा खेत तक भी समुचित पानी नहीं मिल पा रहा है और धान की फसल सूखने लगी है। ------------- शुरू में डीजल के कारण नहीं इस्तेमाल कर सके किसान:

शुरुआत में डीजल के कारण नहीं इस्तेमाल कर सके किसान: शुरुआत में यहां डीजल चालित पंपसेट लगाए गए थे। किसानों के अनुसार एक घंटे में करीब चार लीटर डीजल की खपत होती थी। महंगे डीजल के कारण अधिकांश किसान पंप का उपयोग नहीं कर पाते थे। बाद में विभाग ने व्यवस्था सुधारने के लिए बिजली से चलने वाला सबमर्सिबल मोटर लगाया। किसानों को लगा कि अब सिंचाई की समस्या दूर होगी, लेकिन नई व्यवस्था भी लगातार तकनीकी खराबी की भेंट चढ़ती रही। कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कभी मोटर खराब हो जाती है। समय पर मरम्मत नहीं होने से योजना लगभग ठप पड़ी रहती है। वर्तमान में धान की फसल को सबसे अधिक पानी की जरूरत है। ऐसे समय में भी मोटर खराब है। किसानों का कहना है कि करीब डेढ़ महीने पहले विभाग के कर्मचारी मोटर को मरम्मत के लिए खोलकर ले गए थे, लेकिन आज तक उसे वापस नहीं लगाया गया। इसके कारण खेतों की सिंचाई पूरी तरह प्रभावित है। जिन किसानों के पास निजी बोरिंग या पंप नहीं है, वे सबसे अधिक परेशान हैं। कई किसान मजबूरी में महंगे किराये पर पानी खरीद रहे हैं, जबकि कुछ किसान बारिश के भरोसे फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं。

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रखरखाव के अभाव में किसानों को नहीं मिल रहा पानी: ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने योजना तो बनाई, लेकिन उसके नियमित रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की। समय-समय पर निरीक्षण और मरम्मत होती रहती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। किसानों का कहना है कि सरकार सिंचाई को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर योजनाएं बदहाल हैं। गेरुआ-पुरसंडा इसका बड़ा उदाहरण है, जहां सरकारी पंपसेट होने के बावजूद किसान पानी के लिए भटक रहे हैं। किसानों ने जिला प्रशासन और लघु सिंचाई विभाग से तत्काल मोटर की मरम्मत कर पंपसेट चालू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई तो धान की फसल को भारी नुकसान होगा और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।

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कोट: इस संबंध में मैने जेई से बात की है, मोटर खोलकर बनने के लिए दिया गया है लेकिन अभी तक बनकर नहीं आया है। एक दो दिन में संभवत: मोटर बनकर आ जाएगा तो उसे लगवा दिया जाएगा। अभी किसानों को सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात का ध्यान रखा जाएगा। - अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग।

- हम लोग वर्षों से इस पंपसेट के भरोसे खेती करते रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इसका सही लाभ नहीं मिल रहा है। कभी मोटर खराब हो जाती है तो कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है। इस बार डेढ़ महीने पहले मोटर खोलकर विभाग ले गया, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। धान की फसल सूख रही है। मजबूरी में निजी बोरिंग से महंगे दाम पर पानी लेना पड़ रहा है। यदि समय पर मोटर नहीं लगी तो इस साल अच्छी उपज की उम्मीद खत्म हो जाएगी। - कैलाश ठाकुर, किसान।

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- सरकार ने 200 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए पंप लगाया था, लेकिन आज 20 बीघा खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। रखरखाव के अभाव में पूरी योजना बेकार हो गई है। हम किसानों ने कई बार विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर हो गई है। सिंचाई की सुविधा रहने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिलना सबसे बड़ी विडंबना है। - गजाधर यादव, किसान।

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- धान की रोपनी के बाद सबसे अधिक जरूरत पानी की होती है। ऐसे समय में मोटर खराब रहने से फसल पर संकट आ गया है। जिन किसानों के पास निजी साधन नहीं हैं, वे सबसे ज्यादा परेशान हैं। हर साल कोई न कोई तकनीकी खराबी सामने आ जाती है। विभाग अगर समय पर मरम्मत और रखरखाव करे तो सैकड़ों किसानों को राहत मिल सकती है। हमारी मांग है कि मोटर तुरंत लगाकर सिंचाई शुरू कराई जाए। - दनी चौरसिया, किसान।

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- हम छोटे किसान हैं। निजी बोरिंग लगाना हमारे बस की बात नहीं है। सरकारी पंपसेट ही हमारी उम्मीद था, लेकिन अब वह भी बंद पड़ा है। बारिश नहीं होने से खेत सूख रहे हैं और फसल खराब होने का डर बना हुआ है। विभाग को किसानों की परेशानी समझनी चाहिए। यदि सिंचाई की व्यवस्था जल्द बहाल नहीं हुई तो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा और कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान और मुश्किल में पड़ जाएंगे। - महेंद्र यादव, किसान।