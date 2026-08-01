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Lakhisarai News: रामपुर में धान रोपनी शुरू, खेतों में मोटर पंप बन रहा सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - कुंदर- बन्नु बगीचा नहर में भी आया पानी, पटवन की मिलेगी सुविधाभलूई- मंझवे के बीच किऊल पर पुल बनने से

Lakhisarai News: रामपुर में धान रोपनी शुरू, खेतों में मोटर पंप बन रहा सहारा

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। कुंदर -बन्नु बगीचा नहर में पानी आने एवं रूक - रूक कर हो रहे बारिश से किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। बारिश के बाद अब धन रोपनी भी कई जगह शुरू हो गई है। इटौन पंचायत के रामपुर बहियार में किसान धन रोपनी करने में जुट गए हैं। रामपुर के किसान सुलेन सिंह, संजीव सिंह, कारू सिंह, श्रवण मंडल, मीरा देवी, आरती देवी, मीरा देवी आदि ने बताया कि बिचड़ा तैयार था, अब धनरोपनी शुरू हो गया है। लेकिन इन लोगों को टीस इस बात की थी कि सरकार द्वारा सही किसानों को बीज सहित अन्य लाभ नहीं दिया जाता है। सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से महरूम रहने के बाद भी खेती पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। मन माफिक पानी नहीं रहने से खेतों में मोटर पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि इस साल भी अब तक मन माफिक बारिश नहीं हो सका है, नतीजन किसानों को अपनी जेब ढ़ीली करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि खरीफ की फसल मानसून पर ही निर्भर होती है। खरीफ के लिए तैयार खेतों को कीचड़मय होना जरूरी है। किसानों की माने तो मानसून की बारिश से ही धान की फसलों का बेहतर पैदावार हो सकता है。

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धान की रोपनी की जानकारी

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5339 हेक्टेयर जमीन पर होनी है रापेनी:

धान के इलाके में इस बार 5339 हेक्टेयर जमीन पर धान की रोपनी किया जाना है। धनरोपनी को लेकर किसान बिचड़ा तैयार कर रहे है। वर्तमान में अधिकांश जगह पर बिचड़ा तैयार नहीं होने से रोपनी जोर नहीं पकड़ पाया है। शुक्रवार को रामपुर गांव में धनरोपनी शुरू किया गया है। इधर, बीएओ योगेश कुमार ने कहा कि फिलहाल चानन में धनरोपनी जोर नहीं पकड़ सका है। मानूसन अच्छा रहा तो अगस्त के अंत तक धनरोपनी कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। फिलहाल रामपुर गांव में कुछ किसानों द्वारा धनरोपनी शुरू किया गया है।

FAQs

धान की रोपनी कब शुरू हुई?
धान की रोपनी कुंदर में पानी आने एवं बारिश के कारण शुरू हुई।
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