Lakhisarai News: पर्यावरण संरक्षण को लेकर विद्यार्थियों ने लिया संकल्प, जीवन में कम से कम 16 पौधे लगाने का प्रण
Lakhisarai News: बड़हिया के पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय में तरुमित्र संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने प्रकृति और जीव-जंतुओं के संरक्षण का संकल्प लिया और 16 पौधे लगाने का प्रण किया। ज्ञानदेव चौधरी ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया।
Lakhisarai News: बड़हिया, निज प्रतिनिधि। नगर स्थित पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय बड़हिया में सोमवार को तरुमित्र संस्था के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को प्रकृति, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के संरक्षण का संदेश देते हुए पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर तरुमित्र संस्था से जुड़े ज्ञानदेव चौधरी ने छात्र-छात्राओं को पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की जानकारी दी।
ज्ञानदेव चौधरी का अनुभव
उन्होंने अपनी 10 हजार किलोमीटर की ग्रीन मिशन ऑन व्हील्स यात्रा के अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान नौ राज्यों तक प्रकृति संरक्षण का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि धरती को माता मानते हुए उसकी रक्षा करेंगे। पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को अपना परिवार मानकर उनके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे।
विद्यार्थियों का संकल्प
विद्यार्थियों ने पृथ्वी की सांसों और हरियाली को सुरक्षित रखने के साथ उसे और बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही अपने जीवनकाल में कम से कम 16 पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित कर वृक्ष का रूप देने का प्रण लिया। विद्यालय परिवार की ओर से तरुमित्र संस्था के प्रतिनिधि के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके प्रयासों की सराहना की गई। विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं छात्र-छात्राओं ने भविष्य में भी प्रकृति संरक्षण से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प दोहराया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।