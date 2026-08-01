Lakhisarai News: अर्पण जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आमसभा संपन्न, ₹4.21 लाख का अधिशेष अर्जित

Lakhisarai News: प्रखंड के भलुई स्थित अर्पण जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आमसभा में 2025-26 की वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। समिति ने 4 लाख 21 हजार 649 रुपये का लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार योजनाओं के विस्तार का लक्ष्य भी रखा गया।

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। प्रखंड के भलुई स्थित अर्पण जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक आमसभा उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोजगार प्रबंधक अमित कुमार एवं प्रशिक्षण पदाधिकारी आदित्य मैडम उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के निदेशक मंडल द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

आमसभा की वित्तीय रिपोर्ट आमसभा में समिति की वार्षिक वित्तीय एवं संगठनात्मक उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 21 लाख 55 हजार 380 रुपये की आय अर्जित की, जबकि कुल व्यय 17 लाख 31 हजार 731 रुपये रहा। इस प्रकार समिति ने 4 लाख 21 हजार 649 रुपये का अधिशेष (लाभ) हासिल किया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में समिति के अंतर्गत 20 ग्राम संगठन एवं 335 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। बीते वित्तीय वर्ष में 55 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं रोजगार योजना के तहत 4,639 जीविका दीदियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

भविष्य की कार्ययोजना इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। इसमें नए स्वयं सहायता समूहों का गठन, समूहों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की द्वितीय किश्त का लाभ 4,639 दीदियों तक पहुंचाना, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) एवं इंटेंसिव कम्युनिटी फंड (आईसीएफ) सहित विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडर एवं जीविका दीदियों को सम्मानित भी किया गया। अंत में सामुदायिक समन्वयक अजय कुमार ने सभी अतिथियों, निदेशक मंडल, कैडर, जीविका दीदियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ हुआ।