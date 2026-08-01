Lakhisarai News: निष्ठा और समर्पण की मिसाल रहे शिक्षक राजेश कुमार पाण्डेय को दी गई विदाई
Lakhisarai News: लखीसराय के शिवटोला प्राथमिक विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक राजेश कुमार पाण्डेय के सम्मान में भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय परिवार ने अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ से उनका सम्मान किया। उपस्थित लोगों ने उनके योगदान की सराहना की और उनके शिक्षकीय जीवन को प्रेरणादायी बताया।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामगढ़ चौक प्रखंड के तेतरहट थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय, शिवटोला (महिसोना) में शुक्रवार को सेवानिवृत्त शिक्षक राजेश कुमार पाण्डेय के सम्मान में भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया।
सम्मन और मान्यता
विद्यालय परिवार ने अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं फूल-मालाओं से उनका सम्मान कर उनके लंबे और समर्पित शिक्षकीय जीवन को याद किया। इस दौरान विद्यालय का माहौल भावुक हो गया। समारोह में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कहा कि राजेश कुमार पाण्डेय ने अपने कार्यकाल में ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया। उनके योगदान को विद्यालय परिवार हमेशा याद रखेगा।
पारिवारिक विचार
इस अवसर पर उनके पुत्र संतोष पाण्डेय ने कहा कि उनके पिता का शिक्षकीय जीवन केवल नौकरी नहीं, बल्कि विद्या की साधना रहा है। उन्होंने अपने पिता और केआरके हाई स्कूल के पूर्व शिक्षक स्वर्गीय रामावतार पाण्डेय से मिले संस्कारों को जीवन में आत्मसात करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किया। उन्होंने कहा कि कोई शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है, लेकिन उसके ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कार समाज में हमेशा जीवित रहते हैं।
विदाई के क्षण
वर्षों तक विद्यार्थियों और सहकर्मियों के बीच रहने के बाद विदाई के क्षणों में राजेश कुमार पाण्डेय भी भावुक हो उठे। उपस्थित लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उनके योगदान की सराहना की। समारोह में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजित कुमार, शिक्षक राम कुमार, हीरा, प्रेमप्रिया, अनिल यादव सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक, कर्मचारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने उनके शिक्षकीय जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए सम्मानपूर्वक विदाई दी।
सामान्य प्रश्न
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