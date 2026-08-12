Lakhisarai News: सरकारी कार्यालयों पर कस रहा बिजली विभाग का शिकंजा, दो सरकारी परिसरों में पकड़ी बिजली चोरी

Lakhisarai News: - स्मार्ट मीटर को बाइपास कर 3-3 एचपी के मोटर से हो रहा था अवैध बिजली का इस्तेमाल, 1.14 लाख रुपये से अधिक राजस्व क्षति

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का दायरा अब सरकारी योजनाओं और विभागीय परिसरों तक पहुंच गया है। विद्युत विभाग की छापेमारी टीम ने रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जुड़े दो परिसरों में स्मार्ट मीटर को बाइपास कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किए जाने का मामला पकड़ा है। दोनों मामलों में विभाग ने करीब 1.15 लाख रुपये की राजस्व क्षति का आकलन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को आवेदन दिया है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा रामगढ़ चौक के सहायक विद्युत अभियंता की ओर से रामगढ़ चौक थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया था। टीम में विभाग के कर्मी शामिल थे।

पहली कार्रवाई पहली कार्रवाई करीब 13:10 बजे पंचायत औरे के वार्ड संख्या-08, ग्राम डकरा स्थित हर घर नल का जल योजना से संबंधित ग्रामीण पाईप्ड वाटर सप्लाई योजना के परिसर में की गई। जांच के दौरान स्मार्ट मीटर को बाइपास कर सीधे बिजली का उपयोग करते हुए 3 एचपी का सबमर्सिबल मोटर चलाया जाना पाया गया। विभाग के अनुसार उक्त परिसर का विद्युत संबंध लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संवेदक के नाम से दर्ज है। इस मामले में बिजली विभाग ने कंपनी को 69,110 रुपये की राजस्व क्षति का आकलन किया है। परिसर से संबंधित विद्युत विपत्र में 2,12,482 रुपये का बकाया भी बताया गया है। विभाग के अनुसार कुल 2,81,592 रुपये का विद्युत भार दर्ज कर वसूली योग्य बताया गया है। मौके पर जब्ती सूची तैयार कर संबंधित सामान को जब्त किया गया।

दूसरी कार्रवाई इसी तरह दूसरी कार्रवाई करीब 13:40 बजे पंचायत औरे के वार्ड संख्या-07, ग्राम डकरा स्थित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के दूसरे परिसर में की गई। यहां भी जांच के दौरान स्मार्ट मीटर को बाइपास कर अवैध रूप से 3 एचपी का सबमर्सिबल मोटर चलाया जा रहा था। इस परिसर का विद्युत संबंध भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संवेदक के नाम से बताया गया है। दूसरे मामले में विभाग ने 45,739 रुपये की राजस्व क्षति का आकलन किया है, जबकि संबंधित परिसर पर 1,90,826 रुपये का विद्युत बकाया दर्ज है। विभाग के अनुसार इस मामले में कुल 2,36,565 रुपये की राशि वसूली योग्य है। यहां भी छापेमारी टीम ने सामान की जब्ती सूची तैयार की। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब विद्युत चोरी के मामलों में सरकारी विभागों से जुड़ी योजनाओं और परिसरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। विभाग ने दोनों मामलों में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। खास बात यह है कि जिन परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई, वे ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जुड़े हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं के संचालन में ही अवैध बिजली इस्तेमाल का मामला सामने आना विभागीय निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है।