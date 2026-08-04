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Lakhisarai News: भूमि विवाद में बुजुर्ग दंपती को पीटकर घायल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के गोपालपुर गाँव में भूमि विवाद को लेकर एक बुजुर्ग दंपती पर हमला किया गया, जिसमें वे घायल हो गए। 62 वर्षीय राजेंद्र यादव और उनकी 60 वर्षीय पत्नी सहोदरी देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंपति ने नजदीकी परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

Lakhisarai News: भूमि विवाद में बुजुर्ग दंपती को पीटकर घायल किया

Lakhisarai News: लखीसराय,हिप्र। चानन थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में रविवार को भूमि विवाद में बुजुर्ग दंपती को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान गोपालपुर गांव निवासी स्व बुधन यादव के 62 वर्षीय पुत्र राजेंद्र यादव एवं उनकी 60 वर्षीय पत्नी सहोदरी देवी के रूप में हुई। दंपति ने मारपीट का आरोप नजदीकी परिजन पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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