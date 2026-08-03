Lakhisarai News: शराब के नशे में ससुराल आया युवक गिरफ्तार
Lakhisarai News: बन्नु बगीचा थाना पुलिस ने शराब के नशे में ससुराल आए युवक को हिरासत में लिया। हलसी थाना क्षेत्र के बरतारा निवासी अमरजीत बिंद को उसके ससुराल जानकीडीह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवक को न्यायालय में पेश किया।
Lakhisarai News: चानन। बन्नु बगीचा थाना पुलिस द्वारा ससुराल आए युवक को शराब के नशे में रहने पर हिरासत में लेकर न्यायलय भेज दिया गया। थानाध्यक्ष संजीता कुमारी ने कहा कि हलसी थाना क्षेत्र के बरतारा निवासी महेन्द्र बिंद के पुत्र अमरजीत बिंद को उसके ससुराल जानकीडीह से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया।
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