Lakhisarai News: जिला स्तरीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता में प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन
Lakhisarai News: बड़हिया में माई भारत पोर्टल द्वारा आयोजित जिला स्तरीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर के विद्यार्थियों ने भाषण, कविता लेखन, और चित्रकला सहित कई विधाओं में पुरस्कार जीते। सभी विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लखीसराय का प्रतिनिधित्व करेंगे।
Lakhisarai News: बड़हिया, निज प्रतिनिधि। नगर स्थित प्लस टू उवि में सोमवार को माई भारत पोर्टल के तत्वावधान में जिला स्तरीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नगर व प्रखंड के विभिन्न सरकारी निजी विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए भाषण, वाद-विवाद, कविता लेखन, स्लोगन लेखन एवं चित्रकला सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
प्रतिभा प्रदर्शन
इस प्रतियोगिता में प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर बड़हिया के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विधाओं में कई पुरस्कार अपने नाम किए। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से संस्थान के शिक्षकों एवं अभिभावकों में हर्ष का माहौल है।
प्रतियोगियों के स्थान
भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में राधिका कुमारी ने प्रथम, गरिमा कुमारी ने द्वितीय तथा वेदिका कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रभात कुमार ने प्रथम एवं आर्यन कुमार ने द्वितीय स्थान हासिल कर संस्थान का गौरव बढ़ाया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में श्रेया कुमारी ने प्रथम, आदित्य कुमार ने द्वितीय तथा शान्वी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में अभिनव कुमार ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी आगामी सप्ताह आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता में लखीसराय जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर प्रज्ञान एजुकेशन सेंटर के शिक्षकों एवं प्रबंधन ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी。
सामान्य प्रश्न
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