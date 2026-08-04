Lakhisarai News: विवाहिता को पीटा, अस्पताल में चल रहा इलाज
Lakhisarai News: लखीसराय के सलौनाचक गांव में एक विवाहिता पूजा देवी के साथ रविवार देर रात मारपीट हुई। घायल अवस्था में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूजा ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों ने उसके साथ मारपीट की। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गई है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। टाउन थाना क्षेत्र के सलौनाचक गांव में रविवार देर रात विवाहिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहचान स्थानीय निवासी गौरव कुमार की 22 वर्ष से पत्नी पूजा देवी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप स्थानीय ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।
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