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Lakhisarai News: डीएम ने सहयोग शिविर के तैयारियों की समीक्षा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: डीएम शैलेन्द्र कुमार ने महमदपुर पंचायत के रतनूपुर गांव में सहयोग शिविर की तैयारी की समीक्षा की। इस शिविर में बिजली के कम वोल्टेज और नल-जल योजना में पानी की आपूर्ति की समस्याओं पर चर्चा की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

Lakhisarai News: डीएम ने सहयोग शिविर के तैयारियों की समीक्षा की

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। डीएम शैलेन्द्र कुमार ने प्रखंड के महमदपुर पंचायत के रतनूपुर गांव के मध्य विद्यालय परिसर में बुधवार को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारी की मंगलवार को समीक्षा की।

सहयोग शिविर की तैयारी

डीएम के साथ डीडीसी सुमित कुमार, एसडीपीओ प्रभाकर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप, अंचल अधिकारी स्वतंत्र कुमार, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी मुकेश कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी नेहा छवि, पीएचईडी जेई विपिन कुमार समेत अन्य कर्मी व स्थानीय अधिकारी मौजूद थे। पंचायत के मुखिया बेदामी देवी के प्रतिनिधि पंकज कुमार की देख-रेख में इस सहयोग शिविर की तैयारी की जा रही थी।

समस्याओं के समाधान

पंडाल में विभिन्न काउंटर, मंच आदि की तैयारी की जा रही थी। डीएम ने मुखिया प्रतिनिधि से तैयारी को लेकर जानकारी ली। इस अवसर पर ग्रामीण और कुछ पंचायत प्रतिनिधि भी जमा हो गए थे। डीएम ने इन ग्रामीणों से विभिन्न समस्याओं के बारे में पूछा और सहयोग शिविर में आवेदन देने के लिए कहा। इस शिविर में जिला प्रभारी मंत्री भी आएंगें। लोगों ने बिजली के कम वोल्टेज होने की शिकायत की तो डीएम ने विभागीय कार्यपालक अभियंता को वोल्टेज ठीक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा ग्रामीणों की मांग पर एक ट्रांसफॉर्मर भी लगाया जाएगा। तीन वार्डों 2 , 1 एवं 3 में नल-जल योजना में कई घरों में पानी की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत की गई। जेई को इन घरों में आपूर्ति के लिए निर्देश दिया गया।

डीएम का निरीक्षण

डीएम के द्वारा परिसर का निरीक्षण भी किया गया।

सामान्य प्रश्न

इस सहयोग शिविर की तैयारी कब की गई?
यह तैयारी मंगलवार को की गई।
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