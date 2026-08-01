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Lakhisarai News: 15 अगस्त की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का दिया निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा है। डीएम शैलेन्द्र कुमार ने सभी विभागों को समय पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। समारोह गांधी मैदान में होगा, जहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके अलावा, प्रशासन और बुद्धिजीवियों के बीच क्रिकेट फैन्सी मैच का आयोजन भी होगा।

Lakhisarai News: 15 अगस्त की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का दिया निर्देश

Lakhisarai News: 15 अगस्त की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का दिया निर्देश - इस बार बुद्धिजीवी बनाम प्रशासन के बीच होगा फैंसी मैच लखीसराय, एक प्रतिनिधि। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा सभागार में जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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समारोह की रूपरेखा

बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की रूपरेखा तय करते हुए सभी विभागों को समय सीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन गांधी मैदान में होगा, जहां सुबह 9:05 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद समाहरणालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अनुमंडल कार्यालय, जिला परिषद, कवैया थाना और पुलिस लाइन सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय के अनुसार ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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अवश्यक व्यवस्थाएं

डीएम ने भवन प्रमंडल को 9 अगस्त तक गांधी मैदान, मुख्य मंच और सभी ध्वजारोहण स्थलों की रंगाई-पुताई, मरम्मत एवं परेड स्थल का समतलीकरण कराने का निर्देश दिया। नगर परिषद को 13 अगस्त तक गांधी मैदान, मुख्य सड़कों, नालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ वर्षा की स्थिति में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया।

परेड का पूर्वाभ्यास

बैठक में बताया गया कि 7 से 13 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से गांधी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास होगा, जबकि 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी। परेड में जिला पुलिस, बिहार सशस्त्र पुलिस, महिला पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, स्काउट एवं गाइड की टुकड़ियां भाग लेंगी। वहीं राष्ट्रगान और ड्रम टीम के पूर्वाभ्यास की जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर भवन में देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा अपराह्न 3 बजे जिला प्रशासन और प्रबुद्ध नागरिकों के बीच क्रिकेट फैन्सी मैच का भी आयोजन होगा।

सम्मान और समीक्षा

बैठक में शहीदों के परिजनों एवं स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को सम्मानित करने, महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई एवं माल्यार्पण, महादलित टोलों में ध्वजारोहण, तिरंगा एलईडी सजावट, रंगोली, वाटरप्रूफ पंडाल, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, पेयजल, अतिथियों के लिए निमंत्रण पत्र, वाहन व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समय से सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण, भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, आपदा प्रभारी शशि कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक अनीता कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

स्वतंत्रता दिवस समारोह कब आयोजित किया जाएगा?
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा।
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