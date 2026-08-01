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Lakhisarai News: श्रावणी मेला: सोमवारी पर अशोकधाम में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - भीड़ नियंत्रण करने के लिए यातायात पर पावंदी, वाहन मंदिर से पहले रुकेंगेश्रावणी मेला: सोमवारी पर अशोकधाम में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को

Lakhisarai News: श्रावणी मेला: सोमवारी पर अशोकधाम में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेले की सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से संभालने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और भीड़ नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए इस बार वाहनों के संचालन पर विशेष पाबंदी लगाने की योजना बनाई गई है।

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निर्धारित पार्किंग व्यवस्था

प्रशासन के अनुसार, सोमवारी के दिन चारपहिया और दोपहिया वाहनों को मंदिर परिसर तक जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को पैदल आने-जाने में सुविधा मिले, इसके लिए वाहनों को मंदिर से पहले ही निर्धारित स्थानों पर रोका जाएगा। चारपहिया वाहनों के लिए बालगुदर स्थित मुख्य द्वार के पास वाहन पड़ाव बनाया गया है, जबकि पंचायत सरकार भवन के सामने दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बीएड कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर नियंत्रित तरीके से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी।

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श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

प्रशासन का मानना है कि मंदिर के आसपास अनियंत्रित वाहन संचालन से जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए इस बार पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी और केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश की अनुमति मिलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) और नगर परिषद की ओर से विभिन्न स्थानों पर शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। गर्मी और भीड़ को देखते हुए रास्ते में कई जगह पानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कांवरियों और अन्य श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मार्ग के बगल की सफाई

इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा मंदिर जाने वाले मार्ग के दोनों किनारों की विशेष सफाई कराई जा रही है। सड़क किनारे उगी घास और झाड़ियों को हटाया जा रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु सड़क के किनारे मिट्टी वाले हिस्से से भी सुरक्षित होकर पैदल चल सकें। इससे मुख्य सड़क पर भीड़ का दबाव भी कम होगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, यातायात व्यवस्था का पालन करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सहयोग करें, ताकि सोमवारी के दौरान सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता के साथ बाबा अशोकधाम के दर्शन कर सकें।

वार्षिक मेला संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेले के दौरान वाहन संचालन पर कौन सी पाबंदियाँ लगाई गई हैं?
सोमवारी के दिन चारपहिया और दोपहिया वाहनों को मंदिर परिसर तक जाने की अनुमति नहीं होगी।
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