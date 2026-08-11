Lakhisarai News: बसुआचक हॉल्ट का नहीं हो सका समुचित विकास, कोविड के बाद कई सुविधाएं गायब
Lakhisarai News: - पेयजल, यात्री शेड, शौचालय का है अभाव, महिला यात्रियों को होती है परेशानीमजदूर-किसान संगठनों का जेल भरो आंदोलन, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खि
Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिविजन अर्न्तगत मननपुर-भलूई रेल खंड स्थित बसुआचक हॉल्ट का समुचित विकास अब तक नहीं हो सका है। जिस कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हॉल्ट पर किसी प्रकार के कोई सरकारी कर्मी तैनात नहीं है, जिससे की ट्रेन की जानकारी हासिल की जा सके। स्थापना काल से ही हॉल्ट का समुचित विकास नहीं हो सका है। कोरोना काल के पहले से यहां एक एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन पैंसेजर ट्रेनों का ठहराव था, जो अब नहीं है। वर्तमान में एक एक्सप्रेस सहित एक जोड़ी ईएमयू ट्रेनों का ठहराव है। सुबह में मोकामा बैद्यनाथ घाम ईएमयू ट्रेनों के ठहराव नहीं होने से यात्रियों को भलूई अथवा मननपुर स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। सुबह में ट्रेन ठहराव को लेकर कई बार केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है।
पेयजल एवं शौचालय का अभाव:
हॉल्ट पर स्थापना काल से ही पेयजल, शौचालय के साथ ही लाइटिंग का घोर अभाव बना हुआ है। हॉल्ट पर लाइट नहीं रहने से शाम ढ़लते ही अंधेरा का सम्राज्य कायम हो जाता है। बसुआचक निवासी पूर्व सरपंच घुन्नी यादव, राजेश यादव, प्रमोद यादव, केदार महतो, नारायण महतो, परमानंद शर्मा, सुधीर यादव, पैक्स अध्यक्ष डॉ. सुरेश यादव, आदि ने कहा कि बसुआचक हॉल्ट स्थापना काल से ही उपेक्षित पड़ा हुआ है। पेयजल के नाम पर विभाग द्वारा दो चापाकल लगाया गया है, लेकिन गर्मी में मन माफिक पानी नहीं दे पाता है। पानी के लिए यात्रियों को रोजना परेशानी का सामना करना पड़ता है। शौचालय नहीं रहने से खासकर महिला यात्रियों को शौच जाने में काफी फजिहत होती है। इधर, मननपुर स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार पटेल ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न हॉल्ट पर यात्री सुविधा का बिस्तार किया जाता है। किऊल-झाझा रेलखंड स्थित सभी हॉल्ट का आवश्यकतानुसार विकास किया जायेगा।
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