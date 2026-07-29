Lakhisarai News: सीने के दर्द की जांच में मुंह के कैंसर की आशंका, बायोप्सी के लिए भेजा गया मरीज
Lakhisarai News: सीने के दर्द के दौरान एक 33 वर्षीय युवक को मुंह के कैंसर की आशंका के चलते बायोप्सी के लिए भेजा गया। चिकित्सक ने युवक के मुंह से दुर्गंध महसूस की, जो कैंसर का संकेत हो सकती है। बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मरीज को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।
Lakhisarai News: सीने के दर्द की जांच में मुंह के कैंसर की आशंका, बायोप्सी के लिए भेजा गया मरीज लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी 33 वर्षीय युवक के सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराई गई चिकित्सीय जांच के दौरान एक गंभीर आशंका सामने आई। इलाज के दौरान चिकित्सक ने युवक के मुंह से तेज दुर्गंध महसूस की, जिसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए डेंटल ओपीडी भेजा गया।
चिकित्सकीय जांच के परिणाम
डेंटल ओपीडी में स्क्रीनिंग के दौरान चिकित्सकों को युवक के मुंह में ऐसे लक्षण मिले, जो मुंह के कैंसर की ओर संकेत करते हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर मरीज को कैंसर का संदिग्ध मानते हुए उसकी बायोप्सी कराई गई है। अब बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मरीज कैंसर से पीड़ित है या नहीं।
बायोप्सी की महत्वपूर्णता
चिकित्सकों ने बताया कि बायोप्सी किसी भी संदिग्ध कैंसर की पुष्टि करने वाली सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज की बीमारी की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसी के अनुरूप आगे का उपचार शुरू किया जाता है। फिलहाल मरीज को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है तथा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सलाह
विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि यदि मुंह में लंबे समय तक छाले, घाव, दुर्गंध, सफेद या लाल चकत्ते अथवा अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सकीय जांच कराएं。
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