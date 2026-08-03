Lakhisarai News: प्रावि कोठवा के जर्जर भवन का मुद्दा एमएलसी ललन प्रसाद ने सदन में उठाया, ग्रामीणों में हर्ष

Lakhisarai News: - करीब नौ वर्षों से विद्यालय भवन के निर्माण और गांव में पठन-पाठन शुरू कराने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण

Lakhisarai News: बड़हिया,निज प्रतिनिधि। प्रखंड के पाली पंचायत अंतर्गत कोठवा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन और विद्यालय के पठन-पाठन को पुनः गांव में संचालित कराने की मांग अब बिहार विधान परिषद तक पहुंच गई है। नवनिर्वाचित विधान पार्षद ललन प्रसाद ने बीते 24 जुलाई को सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए मामले को गंभीरता से लेने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

विद्यालय की स्थिति विद्यालय की समस्या सदन में उठाए जाने के बाद कोठवा गांव के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने एमएलसी के प्रति आभार व्यक्त किया है। ज्ञात हो कि कोठवा गांव के ग्रामीण बीते करीब नौ वर्षों से जर्जर विद्यालय भवन को ध्वस्त कर नए भवन के निर्माण तथा विद्यालय को पुनः गांव में संचालित कराने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कोठवा का पठन-पाठन समीपवर्ती फदरपुर गांव में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है।

बच्चों की सुरक्षा ग्रामीणों का कहना है कि गांव के छोटे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए लगभग 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और रास्ते में सड़क पार करनी पड़ती है। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क पार करने के दौरान बच्चों के चोटिल होने अथवा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि विद्यालय अपने गांव में संचालित होने से छोटे बच्चों को सुविधा होगी और अभिभावक तथा विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य भी विद्यालय की गतिविधियों की बेहतर निगरानी कर सकेंगे। ग्रामीणों ने पुराने जर्जर भवन को हटाकर पर्याप्त कमरों वाले नए एवं सुरक्षित विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की है।

शैक्षणिक व्यवस्था की मांग उनका कहना है कि वर्तमान भवन में सीमित कक्ष उपलब्ध हैं और भवन की स्थिति भी उपयोग के अनुकूल नहीं है। ग्रामीणों ने विद्यालय के संचालन, पठन-पाठन और मध्याह्न भोजन व्यवस्था की नियमितता को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से आवश्यक पहल करने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक अन्य विद्यालय का भी प्रभार है। इसे देखते हुए ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय कोठवा में नियमित एवं प्रभावी शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस संबंध में पूर्व में पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को भी लिखित आवेदन दिए जाने की बात ग्रामीणों ने कही है। हाल ही में आशीर्वाद यात्रा के दौरान एमएलसी ललन प्रसाद कोठवा गांव पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय भवन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्या को उनके समक्ष प्रमुखता से रखा था। इसके बाद एमएलसी ने मामले को प्राथमिकता देते हुए बिहार विधान परिषद में निवेदन के माध्यम से उठाया।

मामले की प्रगति सदन में दिए गए अपने निवेदन में एमएलसी ललन प्रसाद ने कहा कि बड़हिया प्रखंड के कोठवा गांव में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है और पठन-पाठन दूसरे विद्यालय में संचालित हो रहा है। उन्होंने बच्चों को सड़क पार कर विद्यालय जाने के दौरान दुर्घटना की आशंका का उल्लेख करते हुए मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा इस संबंध में मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा जिलाधिकारी, लखीसराय सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेजी गई है। साथ ही संबंधित विभाग से मामले में प्रतिवेदन शीघ्र परिषद सचिवालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि सदन में मामला उठने के बाद विद्यालय भवन के निर्माण और गांव में पठन-पठन शुरू कराने की दिशा में विभागीय स्तर पर ठोस पहल की जाएगी।