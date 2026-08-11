Lakhisarai News: अशोकधाम में पीएचईडी की लापरवाही, खाली टैंकर से कैसे मिले श्रद्धालुओं को पानी

Lakhisarai News: - सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया पानी का टैंकर, न पानी भरा और न ही नल-टोंटी की व्यवस्था

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचईडी विभाग की लापरवाही सामने आई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर आने वाले रास्ते में सड़क किनारे पानी का टैंकर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन टैंकर में पानी ही नहीं था। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को पानी उपलब्ध कराने के लिए टैंकर में नल या टोंटी की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में सड़क किनारे खाली खड़े टैंकर से श्रद्धालुओं को पानी कैसे मिलेगा, यह सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

श्रद्धालुओं की लंबी कतार सोमवारी को अशोकधाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे थे। भीड़ और उमस के बीच पेयजल की जरूरत सबसे अधिक थी। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई थीं, लेकिन पीएचईडी विभाग की ओर से लगाए गए टैंकर की स्थिति ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। श्रद्धालुओं का कहना था कि यदि टैंकर में पानी ही नहीं है और पानी निकालने के लिए नल या टोंटी भी नहीं लगी है तो इसे खड़ा करने का औचित्य क्या है। टैंकर को केवल सड़क किनारे खड़ा कर देने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

सरकार की लापरवाही पर सवाल भीड़ वाले दिन श्रद्धालुओं को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर में पानी भरने के साथ वितरण की समुचित व्यवस्था भी जरूरी है। श्रद्धालुओं ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से तत्काल टैंकर में पानी भरवाने और नल-टोंटी की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि सोमवारी पर मंदिर पहुंचने वाले लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। लोगों ने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान विभागों को महज कागजी या दिखावटी व्यवस्था करने के बजाय मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस संबंध में पीएचईडी विभाग के एसडीओ प्रिंस कुमार ने बताया कि विभाग के द्वारा टैंकर सही सलामत लगाया गया था, किसी के द्वारा टोंटी तोड़ दिया गया जिस कारण से टैंकर का सारा पानी बर्बाद हो गया। रविवार से लगातार सभी पदाधिकारी ड्यूटी में थे जिस कारण इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। उसमें टोंटी लगवाकर पुन: पानी भरकर रखा जाएगा।