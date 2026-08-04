Lakhisarai News: किऊल बस्ती में दंपती के साथ मारपीट
Lakhisarai News: लखीसराय के किऊल बस्ती में सोमवार को दंपति अरुण राम और सीता देवी को मामूली विवाद में पड़ोसियों ने पीट दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंपति ने पड़ोसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। कवैया थाना क्षेत्र के पचना रोड स्थित किऊल बस्ती में सोमवार को मामूली विवाद में दंपति को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान किऊल बस्ती निवासी स्व चंचल राम के 55 वर्षीय पुत्र अरुण राम एवं उनकी 50 वर्षीय पत्नी सीता देवी के रूप में हुई। पीड़ित दंपत्ति ने मारपीट का आरोप पड़ोसी पर लगते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।
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