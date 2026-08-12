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Lakhisarai News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक को लेकर विवाद, तीन सदस्यों ने बहिष्कार की घोषणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: नगर परिषद बड़हिया की सशक्त स्थायी समिति की 12 अगस्त को होने वाली बैठक पर विवाद खड़ा हो गया है। समिति के तीन सदस्यों ने पिछली बैठक की कार्यवाही की प्रति न मिलने के कारण बैठक में शामिल होने से मना किया है। सभापति ने कहा है कि बैठक निर्धारित तिथि पर ही होगी और यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो बैठक रद्द कर दी जाएगी।

Lakhisarai News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक को लेकर विवाद, तीन सदस्यों ने बहिष्कार की घोषणा

Lakhisarai News: बड़हिया, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद बड़हिया की सशक्त स्थायी समिति की आज 12 अगस्त बुधवार को प्रस्तावित बैठक को लेकर विवाद सामने आया है। समिति के तीन सदस्यों ने पिछली बैठक की कार्यवाही (प्रोसेडिंग) की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने में असमर्थता जतायी है। वहीं, सभापति डेजी कुमारी ने स्पष्ट किया है कि बैठक निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जायेगी। कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में बैठक रद्द कर दी जायेगी। नगर परिषद सभागार में आज दोपहर एक बजे प्रस्तावित बैठक में नगर क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति पर चर्चा होनी है। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि से होगी। इसके बाद वार्ड संख्या छह में संजय सिंह के घर के समीप दो एचपी के समरसेबल बोरिंग तथा वार्ड संख्या 25 में बजरंगबली मंदिर के पास दो एचपी के समरसेबल बोरिंग निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। वहीं, वार्ड संख्या 26 में स्व राजो सिंह के दलान से स्वर्गीय मदन सिंह की बाड़ी होते हुए कब्रिस्तान तक मिट्टी भराई, सुरक्षात्मक दीवार, क्रॉसिंग नाला और पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। सभापति की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की जानी है.

प्रोसेडिंग की प्रति नहीं मिलने पर जतायी आपत्ति:

बैठक से पहले समिति के सदस्य अविनाश कुमार, रिंकू देवी और विक्की कुमार ने सभापति डेजी कुमारी को लिखित आवेदन देकर 12 अगस्त की बैठक में शामिल होने में असमर्थता जतायी है। सदस्यों ने बैठक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए कहा है कि 22 जुलाई को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक की प्रोसेडिंग कॉपी बार-बार अनुरोध के बावजूद अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। सदस्यों का कहना है कि पिछली बैठक की कार्यवाही की प्रति के अभाव में आगामी बैठक के एजेंडें को समझकर उस पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना संभव नहीं है। उन्होंने 22 जुलाई की बैठक की सत्यापित प्रोसेडिंग कॉपी सभी सदस्यों को अविलंब उपलब्ध कराने और उसके अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देने के बाद ही अगली बैठक आयोजित करने की मांग की है.

निर्धारित तिथि पर होगी बैठक : सभापति:

इस संबंध में नगर परिषद की सभापति डेजी कुमारी ने कहा कि 12 अगस्त को सशक्त स्थायी समिति की बैठक निर्धारित है। तीन सदस्यों ने बैठक में आने में असमर्थता जताते हुए बहिष्कार की बात कही है। बैठक निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जायेगी। यदि आवश्यक कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक रद्द कर दी जायेगी। इस तरह बैठक के एजेंडे में विकास योजनाओं पर निर्णय के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही को लेकर सदस्यों की आपत्ति भी प्रमुख मुद्दा बन गयी है। अब बैठक के दिन समिति के सदस्यों की उपस्थिति और कोरम की स्थिति पर सभी की नजर रहेगी.

सामान्य प्रश्न

बड़हिया नगर परिषद की बैठक का दिन क्या है?
बड़हिया नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति की बैठक 12 अगस्त को निर्धारित है।
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