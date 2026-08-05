Lakhisarai News: अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त
Lakhisarai News: चानन पुलिस ने संग्रामपुर के निकट अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी की। एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया, जिसके खिलाफ खनन विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष जितेन्द्र सहनी ने बताया कि यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
Lakhisarai News: चानन। अवैध बालू पर नकेल कसने को लेकर चानन पुलिस द्वारा सोमवार की रात किए गए छापेमारी अभियान में संग्रामपुर के निकट से एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष जितेन्द्र सहनी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर किए गए छापेमारी अभियान में संग्रामपुर के निकट से एक बालू लदा टैक्टर जब्त किया गया। जब्त टैक्टर पर खनन विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा गया है।
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