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Lakhisarai News: सीडीपीओ के दो जगह प्रभार में रहने से सेविकाओं को कठिनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में नए सीडीपीओ रूबी सिंह के दो प्रखंडों का प्रभार संभालने से सेविकाओं और कार्यालय कर्मियों को कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में उन्हें बैठक और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मुश्किल पेश आ रही है। सीडीपीओ एक समय में दोनों प्रखंडों का कार्य देख रही हैं, जिससे तत्काल सहायता संभव नहीं हो पा रही है।

Lakhisarai News: सीडीपीओ के दो जगह प्रभार में रहने से सेविकाओं को कठिनाई

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। नए सीडीपीओ रूबी सिंह के दूसरे प्रखंड के भी प्रभार में रहने से सेविकाओं तथा कार्यालय कर्मियों को कठिनाई होती है। बैठक, मार्गदर्शन आदि ने कठिनाई होती है। कार्यालय कर्मियों के अनुसार यहां के अलावा दूसरे प्रखंड में भी सीडीपीओ प्रभार में हैं। ऐसे में उनसे अधिक जानकारी या सहयोग नहीं मिल पाता है। वे दोनों जगह का कार्य देख रहीं है जिससे तत्काल उनकी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है।

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