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Lakhisarai News: विद्यापीठ चौक के पास डॉक्टर से चेन स्नैचिंग, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: श्रावण की दूसरी सोमवारी के दौरान लखीसराय में डॉक्टर सोमा के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। विद्यापीठ चौक पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

Lakhisarai News: विद्यापीठ चौक के पास डॉक्टर से चेन स्नैचिंग, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावण की दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विद्यापीठ चौक समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती के बावजूद चेन स्नैचिंग की घटना की सूचना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

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घटना का ब्योरा

विद्यापीठ चौक स्थित श्रवण हॉस्पिटल के पास सोमवार को डॉक्टर सोमा के साथ चेन स्नैचिंग की घटना घटी है। बताया गया कि डॉक्टर सोमा विद्यापीठ चौक से अपने क्लिनिक की ओर जा रही थीं। इसी दौरान उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद टाउन थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है, ताकि घटना में शामिल संदिग्ध की पहचान की जा सके। टाउन थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है और पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक इस संबंध में थाने में कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद ही घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

गौरतलब है कि सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शहर और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। विद्यापीठ चौक पर भी दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके बावजूद चेन स्नैचिंग की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

नागरिकों के लिए अपील

पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं एवं बुजुर्गों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से आवागमन के दौरान चेन, मोबाइल एवं अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध वाहन का नंबर अथवा अन्य जानकारी हो तो उसे पुलिस के साथ साझा करें, ताकि जांच में मदद मिल सके।

सामान्य प्रश्न

चेन स्नैचिंग की घटना कहाँ हुई?
चेन स्नैचिंग की घटना विद्यापीठ चौक स्थित श्रवण हॉस्पिटल के पास हुई।
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