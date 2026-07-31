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Lakhisarai News: भलूई- मंझवे के बीच किऊल नदी पर पुल बनने से यातायात होगा सुगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - मननपुर बाजार भी होगा विकसित, जमुई जिले के दर्जनों गांवों को मिलेगा वैकल्पिक मार्ग

Lakhisarai News: भलूई- मंझवे के बीच किऊल नदी पर पुल बनने से यातायात होगा सुगम

Lakhisarai News: प्रकाश मंडल, चानन। लंबे समय से भलूई-मंझवे के बीच किऊल नदी पर पुल बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। नदी पर पुल निर्माण होने से जमुई जाने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिल जायेगा। 05 सितंबर 2025 को मननपुर रेलवे मैदान में केन्द्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा आहूत जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की मांग पर मुहर लगाते हुए अगले वर्ष से पुल निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही। सासंद की बात से लोगों में नई उर्जा का संचार हुआ है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं होने से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि लोगों की उम्मीद अब भी केन्द्रीय मंत्री पर टिकी हुई है। किऊल नदी पर पुल निर्माण होने से चानन का कस्बाई इलाका पहले से ज्यादा विकसित हो जायेगा। मननपुर बाजार के लिए पुल लाइफलाइन माना जाता है। पुल बनने के बाद मननपुर बाजार भी विकसित हो जायेगा। नदी पर पुल निर्माण होने से निश्चित रूप से यातायात सुगम होगा, क्योंकि इससे दूरियां कम होती है, यात्रा का समय बचता है, और लोगों के लिए आवागमन में सुविधा होती है। खासकर उन जगहों पर जहां पर नदी आवागमन में एक बड़ी बाधा है।

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डेढ़ दशक से पुल निर्माण को लेकर उठ रही आवाज :

किऊल नदी पर भलूई-मंझवे के निकट पुल निर्माण की मांग डेढ़ दशक से हो रही है। 2010 में ही पुल को लेकर मिट्टी जांच कराया गया था। उस वक्त भाजपा के विधायक प्रेम रंजन पटेल द्वारा काफी संघर्ष किया गया था। लेकिन कुछ तकनीकी अड़चन की वजह से पुल निर्माण कार्य पेंडिंग हो गया था। वर्तमान में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह द्वारा भी पुल निर्माण को लेकर विधानसभा में आवाज उठाया गया। पुल बनने के बाद दो जिले का आवागमन सुलभ हो जायेगा। मननपुर बाजार के साथ ही अन्य जगहों पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी।

दो जिले के लिए लाइफलाइन होगा पुल:

जदयू प्रखंड अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, जदयू जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर महतो, राज्य परिषद सदस्य रघुवीर मंडल, अतिपिछड़ा प्रकोष्ट के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव मंडल, मुखिया दीपक सिंह, अशोक मंडल, टिंकू बिंद आदि ने कहा कि भलूई-मंझवे पुल लखीसराय एवं जमुई जिले के लिए लाइफलाइन साबित होगा। पुल निर्माण को लेकर केन्द्रीय मंत्री ललन प्रसाद एवं स्थानीय विधायक रामानंद मंडल प्रयासरत हैं। पुल निर्माण होने से जमुई जिले के मंझवे, नवीनगर, सिलवे के लोगों को मननपुर बाजार आने व ट्रेन पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। पुल बनने से दो जिला का संपर्क पथ सुदृढ़ हो जाएगा। पहले जमुई जाने के लिए लोगों को विद्यापीठ चौक से कलेक्ट्रेट होते हुए जमुई निकलना पड़ता है। पुल बनने से भलूई, मननपुर बाजार, संग्रामपुर, भंडार, बसुआचक, रामपुर, चुरामन बीघा, रेउटा, इटौन, मानपुर सहित दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोगों को जमुई जाने का सुगम मार्ग मिल जायेगा। स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

बोले जिम्मेदार:

जदयू विधायक रामानंद मंडल ने कहा कि भलूई -मझवें के बीच पुल निर्माण कार्य जरूर होगा, इसके लिए हमसबों के गार्जियन केन्द्रीय मंत्री ललन बाबू पहले ही कह चुके हैं। पुल निर्माण होने से चानन के पांच पंचायत के लोगों को जमुई जाने के लिए सुगम मार्ग मिल जायेगा।

सामान्य प्रश्न

किऊल नदी पर पुल कब बनने की संभावना है?
पुल निर्माण कार्य 05 सितंबर 2025 से शुरू होने की बात कही गई है।
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