Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: सहयोग शिविर में पहुंचे मंत्री सुनील कुमार, बोले- जनता का जनादेश सर्वोपरि, हार की होगी समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: - बांकीपुर उपचुनाव और डालमियानगर हत्या कांड पर भी रखी सरकार की बात, 70 से अधिक आवेदनों के निष्पादन का दावा

Lakhisarai News: सहयोग शिविर में पहुंचे मंत्री सुनील कुमार, बोले- जनता का जनादेश सर्वोपरि, हार की होगी समीक्षा

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार बुधवार को लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित शरमा गांव में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से गांव-गांव में सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 70 से अधिक मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के परिसीमन के कारण परिमार्जन से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अलग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे。

ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: आने वाले समय में बिहार और तरक्की करेगा : प्रभारी मंत्री

बांकीपुर उपचुनाव पर बोले- कमियों की होगी समीक्षा:

बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की हार पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उनका दल इसका सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम की समीक्षा की जाएगी और यह आत्ममंथन होगा कि आखिर छह-सात महीनों में जनता का भरोसा क्यों कम हुआ। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली थी और उन्हें विश्वास है कि जनता का भरोसा आज भी एनडीए के साथ बना हुआ है। जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Purnia News: सहयोग शिविर में आए लोगों की विधायक ने गंभीरता से सुनी समस्याएं

डालमियानगर हत्या कांड पर सख्त कार्रवाई का भरोसा:

डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मामले पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में यदि कोई जनप्रतिनिधि भी दोषी पाया जाता है तो उसे भी कानून के तहत सजा मिलती है। मंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविर में मंत्री ने कितने आवेदन प्राप्त किए?
कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए।
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त, 30 दिनों में होगा निष्पादन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Crime News Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।