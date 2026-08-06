Lakhisarai News: सहयोग शिविर में पहुंचे मंत्री सुनील कुमार, बोले- जनता का जनादेश सर्वोपरि, हार की होगी समीक्षा

Lakhisarai News: - बांकीपुर उपचुनाव और डालमियानगर हत्या कांड पर भी रखी सरकार की बात, 70 से अधिक आवेदनों के निष्पादन का दावा

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार बुधवार को लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित शरमा गांव में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से गांव-गांव में सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 70 से अधिक मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के परिसीमन के कारण परिमार्जन से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अलग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे。

बांकीपुर उपचुनाव पर बोले- कमियों की होगी समीक्षा: बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की हार पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उनका दल इसका सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम की समीक्षा की जाएगी और यह आत्ममंथन होगा कि आखिर छह-सात महीनों में जनता का भरोसा क्यों कम हुआ। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली थी और उन्हें विश्वास है कि जनता का भरोसा आज भी एनडीए के साथ बना हुआ है। जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

डालमियानगर हत्या कांड पर सख्त कार्रवाई का भरोसा: डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मामले पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में यदि कोई जनप्रतिनिधि भी दोषी पाया जाता है तो उसे भी कानून के तहत सजा मिलती है। मंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।