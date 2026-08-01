Lakhisarai News: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर सदर अस्पताल में 70 प्रकार की सर्जरी शुरू कराने की कवायद तेज

Lakhisarai News: - अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों और संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सर्जरी सेवाओं का विस्तार करेगा

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश के बाद सदर अस्पताल में 70 प्रकार की सर्जरी सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है।

सर्जरी सेवाओं का विस्तार अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सक और संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से ऑपरेशन सेवा का विस्तार करने की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। ताकि विभिन्न रोग के मरीजों को इलाज और सर्जरी के लिए बाहर रेफर करने की आवश्यकता कम हो और उन्हें जिले में ही बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। ज्ञात हो कि वर्तमान में सदर अस्पताल में मुख्य रूप से गायनी विभाग के तहत सिजेरियन और परिवार नियोजन के बंध्याकरण ऑपरेशन ही नियमित रूप से किए जाते हैं। जबकि अस्पताल में गायनी और जनरल सर्जन के अलावा ऑर्थोपेडिक, डेंटल, ईएनटी और नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित आधा दर्जन से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं। इसके बावजूद इन विभाग में सर्जरी सेवा का समुचित लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ बैठक स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय स्तर पर डीएम शैलेंद्र कुमार के निर्देश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने विभिन्न विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ बैठक शुरू कर दिया है। जिसमें सभी विभाग में उपलब्ध संसाधन, आवश्यक उपकरण और सर्जरी योग्य मामलों की सूची तैयार की जा रही है। यह भी तय किया जा रहा है कि किन-किन प्रकार की सर्जरी तत्काल शुरू की जा सकती है और किन सेवा के लिए अतिरिक्त संसाधन की जरूरत होगी।

सर्जरी सेवा का उद्देश्य डीएस डॉ कुमार अमित ने बताया कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधा का अधिकतम उपयोग करते हुए चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विभाग की ऑपरेशन सेवा शुरू किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार ऑर्थोपेडिक, डेंटल, ईएनटी और नेत्र रोग विशेषज्ञ को भी नियमित सर्जरी सेवा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार जल्द ही अधिकतम संभव सर्जरी सेवा शुरू कर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें छोटे ऑपरेशन के लिए दूसरे हायर सेंटर या निजी अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ेगा। इधर अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर भारती ने बताया कि डीएस के निर्देशानुसार अस्पताल में उपलब्ध संसाधन व अन्य सुविधा का सूची तैयार किया जा रहा है।