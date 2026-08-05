Lakhisarai News: स्तनपान के महत्व की दी गई जानकारी
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर नगर परिषद और पंचायतों में आशा कार्यकर्ताओं ने मां के दूध के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल हुईं और बताया गया कि मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। बीसीएम राजेश प्रमाणिक ने जानकारी साझा की।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। नगर परिषद और प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मां के स्तन के दूध के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर फेसिलिटेटर एवं महिलाएं अपने बच्चों के साथ उपस्थित थीं। बताया गया कि मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसमें प्रतिरक्षण क्षमता भी होती है। बीसीएम राजेश प्रमाणिक ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
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