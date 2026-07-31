Lakhisarai News: सीएचसी चानन में सांप काटने की सुई मौजूद, रात में सुविधा नहीं
Lakhisarai News: चानन के सीएचसी में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता है, लेकिन रात में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उपचार में कठिनाई होती है। डॉ. विनय कुमार ने बताया कि सांप के काटने पर जहर का असर 15 मिनट से 2 घंटे में शुरू होता है, और पहले घंटे में उपचार मिलना अत्यंत आवश्यक है।
Lakhisarai News: चानन। सीएचसी चानन में एंटी स्नेक वेनम सांप काटने की सुई उपलब्ध है, लेकिन रात में डॉक्टर नहीं रहने से इलाज करने में दिक्कत होती है। डॉ. विनय कुमार ने कहा कि सांप के जहर का असर आमतौर पर काटने के 15 मिनट से 02 घंटे के भीतर शुरू हो जाता है। शुरूआती लक्षण 30 मिनट के अंदर दिखने लगते हैं, और पहले 01 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें इलाज मिलना सबसे जरूरी है।
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