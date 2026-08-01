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Lakhisarai News: पहली सोमवारी पर सुबह 3 बजे खुलेगा अशोकधाम का पट, उमड़ेगा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - लाखों श्रद्धालुओं के जलाभिषेक की संभावना, भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की व्यापक तैयारी

Lakhisarai News: पहली सोमवारी पर सुबह 3 बजे खुलेगा अशोकधाम का पट, उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। सावन मास की पहली सोमवारी को लेकर प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को श्रद्धालुओं को सुगमता से जलाभिषेक कराने के उद्देश्य से मंदिर का पट सामान्य दिनों की अपेक्षा आधे घंटे पहले, यानी सुबह 3 बजे खोलने की तैयारी की गई है। आम दिनों में मंदिर का पट सुबह 3:30 बजे खोला जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि तड़के से ही श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक का अवसर मिल सके, जिससे भीड़ का दबाव एक साथ न बढ़े। इसके लिए मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं。

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भीड़ नियंत्रण के लिए की गई है व्यापक बैरिकेडिंग:

श्रद्धालुओं की लंबी कतारों को व्यवस्थित रखने के लिए मंदिर परिसर के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर जिगजैग बैरिकेडिंग की गई है। इससे कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु आगे बढ़ सकेंगे और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति से बचाव होगा। पुलिस बल, दंडाधिकारी और स्वयंसेवकों की तैनाती भी विभिन्न स्थानों पर की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मंदिर के समीप वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण रखा जाएगा। प्रशासन ने मंदिर से काफी दूरी पर ही वाहनों को रोकने की व्यवस्था की है। इसके लिए विभिन्न मार्गों पर अस्थायी पार्किंग स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रमुख मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर चेकपोस्ट बनाए जाएंगे, जहां सुरक्षा जांच के साथ वाहनों की निगरानी की जाएगी।

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को दी जा रही प्राथमिकता:

भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीड़ अधिक होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन और चरणबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। श्रावण सोमवार को बिहार सहित झारखंड और आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अशोकधाम पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल कांवर यात्रा पूरी करने के बाद बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें, प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, नियंत्रण कक्ष, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि आस्था के इस महापर्व का आयोजन सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अशोकधाम मंदिर का पट कब खोला जाएगा?
मंदिर का पट सुबह 3 बजे खोला जाएगा।
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