Lakhisarai News: जाम से निजात दिलाने के लिए शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान
Lakhisarai News: - अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई, सड़क से छह फीट दूर दुकान लगाने की हिदायत
Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की ओर से मंगलवार को तीसरे दिन भी अभियान चलाया गया। सफाई प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया बाजार स्थित कवैया थाना क्षेत्र के सामने से जमुई मोड़ तक अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे सड़क से कम से कम छह फीट दूर दुकान लगाएं और नाली एवं फुटपाथ को अतिक्रमित नहीं करें।
अभियान का विवरण
अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि सड़क और फुटपाथ पर सामान फैलाकर दुकान लगाने से यातायात प्रभावित होता है और राहगीरों को परेशानी होती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अतिक्रमणकारियों के चालान भी काटे गए। नगर परिषद की टीम ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ रही थी और अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी जा रही थी। अभियान में नगर परिषद कर्मी वीरेंद्र कुमार, सूरज कुमार, सहायक सूरज कुमार, सफाई इंचार्ज जितेंद्र कुमार रावत सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।
प्रशासन की योजना
सफाई प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और सड़क, नाली व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को अभियान का तीसरा दिन था। इससे पहले पहले दिन विद्यापीठ चौक के आसपास तथा दूसरे दिन नया बाजार से पचना रोड तक अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई थी। हालांकि, शहर में लगातार चल रहे अभियान के बावजूद अतिक्रमण की समस्या पूरी तरह खत्म होती नजर नहीं आ रही है।
स्थानीय लोगों की चिंताएं
स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की टीम या पुलिसकर्मियों को देखते ही दुकानदार सड़क पर रखा सामान हटाने लगते हैं। टीम के जाते ही कुछ देर बाद फिर उसी स्थान पर दुकानें सज जाती हैं। लोगों का आरोप है कि केवल चेतावनी और चालान से स्थायी समाधान नहीं होगा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार और सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अभियान को महज खानापूर्ति तक सीमित नहीं रखने और नियमित निगरानी की मांग की है。
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