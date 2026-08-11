Lakhisarai News: सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में प्रसूता के परिजन से पैसे मांगने का आरोप
Lakhisarai News: - डीएस के हस्तक्षेप के बाद परिजन को लौटाया गया पैसालेबर वार्ड में प्रसूता से मामले की जानकारी लेते हुए डीएस डॉ कुमार अमित
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में सोमवार को प्रसूता के परिजन से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजन ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत करते हुए नाराजगी जताई। परिजन का आरोप है कि प्रसव के बाद लेबर वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सामूहिक रूप से उनसे पैसे की मांग की गई।
पैसे मांगने का आरोपपैसे मांगने का कारण पूछने पर स्वास्थ्य कर्मी ने कथित तौर पर उनका मोबाइल छीन लिया और अभद्र व्यवहार भी किया। जानकारी के अनुसार चानन प्रखंड के बंशीपुर पचाम गांव निवासी बाबूलाल मंडल अपनी 22 वर्षीय पुत्री प्रीती कुमारी को चानन सीएचसी से रेफर होने के बाद सोमवार की सुबह सदर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था। लगभग 11 बजे पीड़िता का नार्मल डिलीवरी कराया गया व गंभीर स्थिति में उनके नवजात को एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। पीड़िता की माने तो एक बार उन्होंने साफ सफाई करने वाली कर्मी को पैसे दिए उसके बाद उनसे 1500 जबरदस्ती लिया गया।
परिजन का विरोधजिसकी जानकारी के बाद उसका भाई भड़क गया और पैसा लेने वाली कर्मी का वीडियो बनाते हुए पैसा मांगने का कारण पूछने लगा। इस दौरान उनका मोबाइल छीन लिया गया। गार्ड के सहयोग से उन्हें लेबर वार्ड से बाहर कर दिया गया। हंगामा के बाद पीड़ित ने परिजन के अनुसार एक हजार रुपया वापस कर दिया। हालांकि इस दौरान इसकी जानकारी डीएस डॉ. कुमार अमित को मिल गई और स्वयं लेबर वार्ड पहुंच गए। संबंधित स्वास्थ्य कर्मी से पूछताछ किया। इसके बाद पीड़ित परिजन को लिया गया पैसा वापस कर दिया गया।
अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रियाहालांकि, पैसे मांगने और परिजन के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने स्तर से जांच कमेटी का गठन कर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिजन मामले को लेकर लिखित शिकायत देते हैं तो जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया में सहूलियत होगी। इधर घटना को लेकर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजन में नाराजगी देखी गई। परिजन का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज और प्रसव की सुविधा के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध राशि की मांग नहीं होनी चाहिए। इधर सीएस डॉ जेपी सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने के बाद कुछ बता सकेंगे।
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