नप सभापति के बाद अब खतरे में उप सभापति की कुर्सी

लखीसराय | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

मुख्य पार्षद अरविंद पासवान की कुर्सी जाने के बाद अब उप मुख्य पार्षद प्रो सुनील कुमार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि अविश्वास लाने वाले पार्षदों का कहना है कि उन लोगों ने बीते 18 अक्टूबर को ही अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित पत्र तत्कालीन मुख्य पार्षद अरविंद पासवान को सौंपा था। उप मुख्य पार्षद पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

हिन्दुस्तान अखबार ने पूर्व में ही उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास आने की संभावना से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी, जिसपर मुहर लग गई है। पार्षदों ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मनमाने ढंग से नियम के विरुद्ध योजनाओं का क्रियान्वयन व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने ही रिश्तेदार से कराया है। नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के द्वारा लखीसराय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल का चयन किया जाना था, लेकिन इनके द्वारा चयन प्रक्रिया विषय में लिखित सूची तैयार कर बहाली प्रक्रिया में अवैध रूप से धर्मरायचक टोला के कई लोगों का नाम का चयन किया गया। इनमें अधिकतर इनके अपने रिश्तेदार रहे हैं, जिस कारण आज तक विभाग के अनुपालन के लिए मानव बल का चयन तक नहीं किया जा सका।

उप मुख्य पार्षद द्वारा सिर्फ और सिर्फ विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न किया गया है। पार्षदों ने कहा कि धर्मरायचक से अशोक धाम बायपास से जोड़ने वाली सड़क में भी अपने निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से मत्स्य विभाग के पोखर व तालाब से मिट्टी कटाई कराकर खनिज विकास विभाग को लाखों का चूना लगाने के साथ नगर परिषद कार्यालय को भी इनके द्वारा धोखाधड़ी करने का कार्य किया गया है। उप मुख्य पार्षद द्वारा अपने कार्यकाल में कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए कई ऐसे कार्य किए गए हैं, जिससे नगर परिषद हमेशा बदनामियों को लेकर सुर्खियों में रहा है।

इन वजहों से अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर जल्द बैठक बुलाने की मांग की है। इधर पत्र सौंपने वाले पार्षदों में वार्ड दो के शिवशंकर राम, 20 के सुरेंद्र मंडल, 18 की जनकनंदनी देवी, 23 के श्रवण प्रसाद साव, 4 के चंदन कुमार, 11 के महेश प्रसाद सिन्हा, 12 की पुतुल देवी, 13 की कमली देवी, 29 की रेणु कुमारी, 5 की सुनैना देवी, 14 के रंजीत कुमार, 28 की मुन्नी कुमारी शामिल हैं। वहीं शिवशंकर राम ने कहा कि इतने दिनों से उप मुख्य पार्षद राजनीति कर रहे हैं। इनका मंशा कभी भी नगर परिषद् के प्रति सकारात्मक नहीं रहा। नगर परिषद् कार्यालय को अपने घर में ले जाने की इनकी असली मंशा है।

निवर्ततमान मुख्य पार्षद अरविंद पासवान बोले- 18 अक्तूबर को हमे अविश्वास प्रस्ताव मिला था। 23 अक्तूबर को 10 बजे उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित करते हुए पांच नवंबर को पत्र के आलोक में कार्रवाई करते हुए अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक बुलाने को आदेश जारी किया था।

उप मुख्य पार्षद प्रो. सुनील कुमार बोले-बैक डेट में सभापति के द्वारा सोमवार यानी 25 अक्तूबर को पत्र रिसिव किया गया होगा। कल तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कार्यपालक पदाधिकारी यदि बैठक बुलाते हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे।

After the NP Chairman, now the Deputy Chairman's chair is in danger