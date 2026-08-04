Lakhisarai News: सड़क दुर्घटना में बालक घायल
Lakhisarai News: लखीसराय में सोमवार को एक अनियंत्रित ई-रिक्शा द्वारा 10 वर्षीय बालक अंकुश कुमार के घायल होने की घटना सामने आई। बच्चे के घर के सामने खेलते समय यह हादसा हुआ। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। कवैया थाना क्षेत्र के बायपास रोड पथला मोड़ स्थित मुख्य सड़क पर सोमवार को अनियंत्रित ई-रिक्शा के ठोकर से बालक के घायल होने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान स्थानीय बायपास रोड निवासी विनोद यादव के 10 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपने घर के सामने मुख्य सड़क पर खेल रहा था इसी दौरान अनियंत्रित ई-रिक्शा के चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गया।
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