Lakhisarai News: रामेश्वरधाम शिवलिंग का 15वां प्राकटय दिवस मनाया गया
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में अमरपुर पंचायत के सिंगारपुर स्थित रामेश्वरधाम शिवलिंग का 15वां प्राकट्य दिवस मनाया गया। समारोह की शुरुआत न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर कुमार और क्षेत्रीय विधायक रामानंद मंडल द्वारा दीप जलाकर की गई। विधायक ने विकास का आश्वासन दिया और संगीत मंडली ने भजनों की प्रस्तुति की।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। सावन माह की दूसरी सोमवारी को प्रखंड के अमरपुर पंचायत के सिंगारपुर स्थित प्रसिद्ध रामेश्वरधाम शिवलिंग का 15 वां प्राकटय दिवस सोमवार को मनाया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन
श्री रामेश्वरधाम न्यास समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन न्यास परिषद के अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार , क्षेत्रीय विधायक रामानंद मंडल , न्यास परिषद के डॉ. प्रवीण सिन्हा , जिला जदयू अध्यक्ष रामानंद मंडल , सचिव सीताराम सिंह ,पूर्व बैंक प्रबंधक सीताराम सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। अतिथियों और न्यास परिषद के सदस्यों के द्वारा रामेश्वरधाम में पूजा-पाठ भी की गई। आयोजित उद्घाटन समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी ने इस शिवलिंग और लखीसराय के इतिहास पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए लोगों से रामेश्वरधाम के विकास में सहयोग करने के लिए कहा। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है और लोग विभिन्न स्थानों से आकर यहां जलाभिषेक करते हैं।
विधायक का आश्वासन
क्षेत्रीय विधायक श्री मंडल ने परिसर में चारदिवारी एवं समतलीकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने रामेश्वरधाम शिवलिंग के महत्व के बारे में चर्चा की। रामेश्वरधाम के सचिव सीताराम सिंह और संचालक पूर्व बैंक प्रबंधक ने प्रगति की चर्चा की तथा ग्रामीणों की प्रशंसा की। डॉ. सिन्हा समेत अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकर रंजीत भारती गायक की संगीत मंडली के द्वारा भगवान शंकर की महिमा पर आधारित भजनों की प्रस्तुति की गई। इस बीच यहां लोगों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक तथा पूजा-पाठ की。
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