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Lakhisarai News: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 157 महिलाओं की जांच की गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सोमवार को सूर्यगढ़ा के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 157 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। जांच का काम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव कुमार के निर्देशन में किया गया, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल था। महिलाओं की बढ़ती संख्या इस अभियान को सफल बनाती है।

Lakhisarai News: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 157 महिलाओं की जांच की गई

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभिायन में 157 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। सूर्यगढ़ा सीएचसी 107 तथा घोसैठ स्वास्थ्य केन्द्र में 50 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव कुमार के निर्देश पर एसएमओ डॉ. सीमा भारती , डॉ. वाई के दिवाकर आदि ने एएनएम तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से जांच का कार्य किया। डॉ. भारती के द्वारा अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई तथा निर्देश दिए गए। अन्य आयुष चिकित्सकों डॉ. राहत जहां , डॉ. प्रियंका कुमारी आदि ने भी सहयोग किया।

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इस अभियान को लेकर सोमवार को महिलाओं की भीड़ देखी गई।

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