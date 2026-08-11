Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1.05 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 12 करोड़ की राशि, डीएम ने साइबर ठगी से किया सावधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: लखीसराय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.05 लाख लाभुकों के बैंक खातों में 12 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। हर लाभुक को ₹1100 पेंशन मिली। जिलाधिकारी ने पेंशन के महत्व और साइबर अपराध से बचने की सलाह दी, साथ ही राशि का सही उपयोग करने की अपील की।

Lakhisarai News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1.05 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 12 करोड़ की राशि, डीएम ने साइबर ठगी से किया सावधान

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के करीब 1.05 लाख लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। प्रत्येक लाभुक के खाते में ₹1100 पेंशन राशि भेजी गई। इस अवसर पर सोमवार को लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1.05 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 12 करोड़ की राशि, डीएम ने साइबर ठगी

कार्यक्रम की जानकारी

कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि के महत्व और साइबर अपराध से बचाव को लेकर जागरूक किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सहारे का महत्वपूर्ण माध्यम है। परिवार में जब वृद्ध, दिव्यांग या विधवा व्यक्ति के लिए नियमित आय का कोई अन्य साधन नहीं होता है, तब सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन उनके जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार ने समय के साथ पेंशन की राशि में वृद्धि की है और अब लाभुकों को नियमित रूप से ₹1100 प्रतिमाह की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें:पेंशनधारियों को सीधे खाते में दी गई पेंशन की राशि

सरकार का प्रयास

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक माह निर्धारित समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के बैंक खाते में पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें राशि प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय या व्यक्ति के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। जिलाधिकारी ने लाभुकों से अपील की कि पेंशन की राशि का उपयोग अपने भोजन, दवा, इलाज और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए करें। यह राशि विशेष रूप से लाभुकों की सामाजिक सुरक्षा और जीवनयापन के लिए है। उन्होंने राशि को सुरक्षित रखने तथा अनावश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचने की सलाह दी।

योजनाओं की जानकारी

कार्यक्रम में जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शामिल हैं। डीएम ने लाभुकों को साइबर ठगी से विशेष रूप से सावधान करते हुए कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाता, एटीएम, आधार, मोबाइल नंबर या ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी ओटीपी हासिल कर खाते से राशि दूसरे खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए बैंक या सरकार के नाम पर फोन करने वाले किसी व्यक्ति को भी ओटीपी नहीं दें। कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे。

नवीनतम प्रश्न और उत्तर

लखीसराय में पेंशन योजना के तहत कितनी राशि अंतरित की गई?
लखीसराय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 12 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।
ये भी पढ़ें:पेंशनधारियों के खाता में भेजी गई राशि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pension Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।