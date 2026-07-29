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Lakhisarai News: महादेव सिमरिया जा रहे 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल, सदर अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: महादेव सिमरिया जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक सीएनजी ऑटो गुरुवार को सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में एक महिला समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखीसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना की जानकारी जुटाई है।

Lakhisarai News: महादेव सिमरिया जा रहे 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल, सदर अस्पताल में भर्ती

Lakhisarai News: महादेव सिमरिया जा रहे 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल, सभी लखीसराय सदर अस्पताल रेफर लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महादेव सिमरिया में पूजा-अर्चना के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक सीएनजी ऑटो गुरुवार को सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में एक महिला समेत 10 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सिकंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सभी को लखीसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

घायलों की पहचान

जानकारी के अनुसार सभी घायल मेदनीचौकी थाना क्षेत्र के अवगिल हुसैना गांव के निवासी हैं। श्रद्धालु पहले अशोक धाम मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के बाद एक ही सीएनजी ऑटो से महादेव सिमरिया के लिए रवाना हुए थे।

दुर्घटना का कारण

इसी दौरान सिकंदरा से महादेव सिमरिया जाने वाली सड़क पर सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन से बचने के प्रयास में सीएनजी ऑटो चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की स्थिति को देखते हुए बेहतर चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल लखीसराय भेज दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

महादेव सिमरिया जा रहे श्रद्धालुओं से भरा सीएनजी ऑटो कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ?
सीएनजी ऑटो गुरुवार को सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया।
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