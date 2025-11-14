Lakhisarai District Results LIVE: लखीसराय की दो सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA 1 तो MGB 1 सीट जीता था

संक्षेप: Lakhisarai District Seats Overall Results: लखीसराय जिले की लखीसराय और सूर्यगढ़ा कुल दो विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए ने एक और महागठबंधन ने एक सीट जीती थी। लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के उम्मीदवार होने के चलते इस जिले के चुनाव परिणामों पर सबकी नजर है।

Lakhisarai District Seats Overall Results: बिहार के धार्मिक एवं ऐतिहासिक जिलों में शामिल लखीसराय जिले की सभी दो विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं। लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी की वजह से यह सीट हॉट सीट बनी हुई है।

लखीसराय विधानसभा सीट 2020 में बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के अमरेश कुमार को कड़े मुकाबले में हराया था। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौथी बार जीत की कोशिश है। इस यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से अमरेश कुमार को मैदान में उतारा है।