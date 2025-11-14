Hindustan Hindi News
Lakhisarai District Results LIVE: लखीसराय की दो सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA 1 तो MGB 1 सीट जीता था

संक्षेप: Lakhisarai District Seats Overall Results: लखीसराय जिले की लखीसराय और सूर्यगढ़ा कुल दो विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए ने एक और महागठबंधन ने एक सीट जीती थी। लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के उम्मीदवार होने के चलते इस जिले के चुनाव परिणामों पर सबकी नजर है।

Fri, 14 Nov 2025 06:24 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Lakhisarai District Seats Overall Results: बिहार के धार्मिक एवं ऐतिहासिक जिलों में शामिल लखीसराय जिले की सभी दो विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं। लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी की वजह से यह सीट हॉट सीट बनी हुई है।

लखीसराय विधानसभा सीट

2020 में बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के अमरेश कुमार को कड़े मुकाबले में हराया था। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौथी बार जीत की कोशिश है। इस यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से अमरेश कुमार को मैदान में उतारा है।

सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट

2020 में राजद के प्रह्लाद यादव ने जद यू के रामानंद मंडल को हराया था। इस बार इस सीट पर आरजेडी, जेडीयू और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस बार आरजेडी ने यहां से प्रेमसागर चौधरी को उतारा। जबकि जेडयू से रामानंद मंडल उम्मीदवार रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
