Lakhisarai Result LIVE: लखीसराय चुनाव नतीजा; विजय सिन्हा या अमरीश कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Lakhisarai Assembly Seat Result LIVE 2025: हॉट सीट में एक लखीसराय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। क्या भाजपा के प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जीत का पंजा दिखाएंगे या फिर कांग्रेस के अमरेश उनका विजय रथ रोकेंगे।

Lakhisarai Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की हॉट सीटों में एक लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान हुआ। कुल वोटिंग 63.46% हुई। डिप्टी सीएम और भाजपा प्रत्याशी विजय सिन्हा का ये गढ़ रहा है। चौथी बार वे एनडीए कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार और जन सुराज के सूरज कुमार से है। 2020 के चुनाव में विजय सिन्हा को 74212 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अमरीश कुमार को 63729 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय सुजीत कुमार रहे थे। जिन्हें 11570 मत मिले थे।

वोटिंग के दिन लखीसराय में विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हुआ था। उपमुख्यमंत्री ने इसका आरोप राजद पर लगाया था। उनकी गाड़ी पर कीचड़ और चप्पलें फेंकी गईं थी। इसके बार राजद के एमएलसी अजय सिंह से भी उनकी कहासुनी और बहस हुई थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। सिन्हा ने आरोप लगाया था कि राजद के गुंडे गांव के लोगों को वोटिंग से रोक रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। लखीसराय विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। सबसे पहले चुनाव में यहां से जनता पार्टी के कपिलदेव सिंह विधायक बने।