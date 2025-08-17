लागल-लागल झुलनिया में धागा, बलम कलकत्ता चला; पुराने अंदाज में लौटे लालू यादव

सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का आगाज हो चुका है। जिसमे इंडिया गठबंधनन के तमाम नेता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी के अलावा राजद अध्यक्ष लालू यादव भी रहे। जिन्होने अपने पुराने ठेठ अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला।

महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का आगाज रविवार सासाराम से हुआ। जिसमें राहुल गांधी-तेजस्वी यादव समेत अलायंस के बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। आरजेडी के राष्ट्रीय लालू यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उनका ठेट अंदाज दिखा। भोजपुरी गाने की लाइने कहककर उन्होने बीजेपी पर हमला बोला। लालू ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया।

लालू ने कहा कि 'लागल-लागल झुलनिया में धागा, बलम कलकत्ता चला' जिसका अर्थ है कि विरोधी को ऐसा धक्का देंगे कि वो बहुत दूर चला जाएगा। लालू यादव पहले अपनी सभाओं में इन गाने क गुनगुनाते थे। अपने संबोधन ने लालू ने राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खरगे जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए।