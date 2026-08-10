नवादा की घटना झकझोड़ देगी; जिंदा महिला को चिता पर जलाने का था प्लान, पुलिस आई तो बची जान
नवादा में महिला को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जलाने का प्लान था। पुलिस समय पर पहुंच गई तो उसकी जान बची।
बिहार के नवादा में एक महिला को मृत महिला की चिता पर उसके साथ जलाने की तैयारी थी। ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई जिससे उसकी जान बच गई। घटना जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। महिला को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जलाने का प्लान था। पीड़िता को पुलिस अपने साथ थाने पर ले गई। उससे पूरे मामले की जानकारी पुलिस ले रही है। घटना के बाद से गांव के कई लोग फरार हैं।
दरअसल, रविवार को गांव के अजय मांझी की पत्नी दासो देवी की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ग्रामीण ले गए। आरोप लगा कि महिला डायन है और उसी ने जादू टोना करके दासो देवी की जान ले ली है। अंतिम संस्कार के दौरान लोग उग्र हो गए और पीड़िता को जबरन वहां लाया गया। उसकी चिता के साथ पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की।
बताया गया है कि कुछ दिन पहले गांव के दासो देवी और पीड़िता के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके अगले दिन दासो देवी की तबीयत बिगड़ गई। करीब दो दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। दासो देवी के मरने के बाद उसके परिजन और आसपास के लोग उग्र हो गए।
सोमवार को मृतका के परिजन और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने गांव स्थित श्मशान घाट पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी, तभी लोगों ने पीड़िता को भी घाट पर बुलाया। कुछ लोगों ने उस पर दासो की मौत का जिम्मेदार बताते हुए डायन होने का आरोप लगा कर उसे भी चिता पर मृतका के साथ जलाने की कोशिश की। महिला गिड़गिड़ाती रही पर सब उसे भला बुरा कह रहे थे। उस पर दासो देवी को खा जाने का आरोप लगा रहे थे।
हालांकि,इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। आनन फानन में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने पीड़ित महिला को अपनी कस्टडी में ले लिया और थाने पर लेकर चली गई। वहां मौजूद लोगों को पुलिस पदाधिकारी ने समझाया कि डायन या भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। कहा कि जिन संलिप्तता इस झूठी बात को फैलाने में साबित होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के डर से गांव के कई लोग लापता हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें