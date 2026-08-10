नवादा की घटना झकझोड़ देगी; जिंदा महिला को चिता पर जलाने का था प्लान, पुलिस आई तो बची जान

नवादा में महिला को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जलाने का प्लान था। पुलिस समय पर पहुंच गई तो उसकी जान बची।

बिहार के नवादा में एक महिला को मृत महिला की चिता पर उसके साथ जलाने की तैयारी थी। ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई जिससे उसकी जान बच गई। घटना जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। महिला को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जलाने का प्लान था। पीड़िता को पुलिस अपने साथ थाने पर ले गई। उससे पूरे मामले की जानकारी पुलिस ले रही है। घटना के बाद से गांव के कई लोग फरार हैं।

दरअसल, रविवार को गांव के अजय मांझी की पत्नी दासो देवी की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ग्रामीण ले गए। आरोप लगा कि महिला डायन है और उसी ने जादू टोना करके दासो देवी की जान ले ली है। अंतिम संस्कार के दौरान लोग उग्र हो गए और पीड़िता को जबरन वहां लाया गया। उसकी चिता के साथ पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की।

बताया गया है कि कुछ दिन पहले गांव के दासो देवी और पीड़िता के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके अगले दिन दासो देवी की तबीयत बिगड़ गई। करीब दो दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। दासो देवी के मरने के बाद उसके परिजन और आसपास के लोग उग्र हो गए।

सोमवार को मृतका के परिजन और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने गांव स्थित श्मशान घाट पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी, तभी लोगों ने पीड़िता को भी घाट पर बुलाया। कुछ लोगों ने उस पर दासो की मौत का जिम्मेदार बताते हुए डायन होने का आरोप लगा कर उसे भी चिता पर मृतका के साथ जलाने की कोशिश की। महिला गिड़गिड़ाती रही पर सब उसे भला बुरा कह रहे थे। उस पर दासो देवी को खा जाने का आरोप लगा रहे थे।