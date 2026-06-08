एमएलसी बनवा देंगे, झांसा देकर लेडी टीचर का सेक्सुल टॉर्चर; अश्लील वीडियो बना 14.81 लाख ठगा

iगया जी में एक महिला टीचर के साथी ने उसका रेप किया फिर अश्लील वीडिया बनाकर 14 लाख 81 हजार रुपए भी ठग लिए। कोर्ट परिवाद के आधार पर कोतवाली थाने में कांड दर्ज किया गया है।

Bihar Crime News: बिहार के गया जी में एमएलसी बनवा देने का झांसा देकर एक महिला शिक्षिका के यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला के एक साथी ने उसका अश्लील वीडिया बनाकर 14 लाख 81 हजार रुपए भी ठग लिए। कोर्ट परिवाद के आधार पर आरोपीी के खिलाफ कोतवाली थाने में कांड दर्ज किया गया है। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता गया जी जिले के चाकंद इलाके की रहने वाली है। उसके एक साथी शिक्षक ने ही उसे ऊंचे ख्वाब दिखाकर अपनी हवस का शिकार बनाने के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इस मामले में बक्सर जिले के रहने वाले शिक्षक प्रकाश के साथ ही उसके 2 अन्य साथियों गंगाराम और कृष्णा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। केस दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं।

बताया जा रहा है कि पीड़ित शिक्षिका ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपित प्रकाश ने पहले उसे बहलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जिसमें कई मैसेज आते थे। प्रकाश ने बताया कि उसकी बहुत ऊपर तक पहचान और पहुंच है। उसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बनवा देंगे। इसके लिए थोड़ा दौड़ धूप और खर्च करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों की मीटिंग को लेकर प्रकाश ने फरवरी 2024 में पीड़िता को वाराणसी बुलाया। खर्च के नाम पर उसने पीड़िता से डेढ़ लाख रुपए ठग लिया। फिर रात में खाना खिलाया और कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह गहरी नींद में सो गई। नशे की हालत में आरोपी ने उसके साथ गंदा काम किया और दो दोस्तों की मदद से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।

सुबह में जब वह जगी तो अपनी हालत का अहसास हुआ। उसने प्रकाश को जमकर डांटा तो आरोपियों ने उसे वीडियो दिखाकर चुप करा दिया। फिर जान से मारने की धमकी दी। लोक लाज के कारण उसने बात को दबा दिया। लेकिन, आरोपी वीडियो दिखाकर उसके रुपए ऐंठता रहा और होटल में बुलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आरोपी उसे अक्सर मीटिंग के बहाने बुलाता था। पार्टी से एमएलसी का टिकट दिलाने और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर उसने 14 लाख 81 हजार रुपए ठग लिया। उसने कर्ज लेकर प्रकाश को इतने पैसे दिए जिससे कर्ज में डूब गई है।