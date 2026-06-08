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एमएलसी बनवा देंगे, झांसा देकर लेडी टीचर का सेक्सुल टॉर्चर; अश्लील वीडियो बना 14.81 लाख ठगा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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iगया जी में एक महिला टीचर के साथी ने उसका रेप किया फिर अश्लील वीडिया बनाकर 14 लाख 81 हजार रुपए भी ठग लिए। कोर्ट परिवाद के आधार पर  कोतवाली थाने में कांड दर्ज किया गया है।

एमएलसी बनवा देंगे, झांसा देकर लेडी टीचर का सेक्सुल टॉर्चर; अश्लील वीडियो बना 14.81 लाख ठगा

Bihar Crime News: बिहार के गया जी में एमएलसी बनवा देने का झांसा देकर एक महिला शिक्षिका के यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला के एक साथी ने उसका अश्लील वीडिया बनाकर 14 लाख 81 हजार रुपए भी ठग लिए। कोर्ट परिवाद के आधार पर आरोपीी के खिलाफ कोतवाली थाने में कांड दर्ज किया गया है। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता गया जी जिले के चाकंद इलाके की रहने वाली है। उसके एक साथी शिक्षक ने ही उसे ऊंचे ख्वाब दिखाकर अपनी हवस का शिकार बनाने के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इस मामले में बक्सर जिले के रहने वाले शिक्षक प्रकाश के साथ ही उसके 2 अन्य साथियों गंगाराम और कृष्णा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। केस दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं।

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बताया जा रहा है कि पीड़ित शिक्षिका ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपित प्रकाश ने पहले उसे बहलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जिसमें कई मैसेज आते थे। प्रकाश ने बताया कि उसकी बहुत ऊपर तक पहचान और पहुंच है। उसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बनवा देंगे। इसके लिए थोड़ा दौड़ धूप और खर्च करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों की मीटिंग को लेकर प्रकाश ने फरवरी 2024 में पीड़िता को वाराणसी बुलाया। खर्च के नाम पर उसने पीड़िता से डेढ़ लाख रुपए ठग लिया। फिर रात में खाना खिलाया और कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह गहरी नींद में सो गई। नशे की हालत में आरोपी ने उसके साथ गंदा काम किया और दो दोस्तों की मदद से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।

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सुबह में जब वह जगी तो अपनी हालत का अहसास हुआ। उसने प्रकाश को जमकर डांटा तो आरोपियों ने उसे वीडियो दिखाकर चुप करा दिया। फिर जान से मारने की धमकी दी। लोक लाज के कारण उसने बात को दबा दिया। लेकिन, आरोपी वीडियो दिखाकर उसके रुपए ऐंठता रहा और होटल में बुलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आरोपी उसे अक्सर मीटिंग के बहाने बुलाता था। पार्टी से एमएलसी का टिकट दिलाने और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर उसने 14 लाख 81 हजार रुपए ठग लिया। उसने कर्ज लेकर प्रकाश को इतने पैसे दिए जिससे कर्ज में डूब गई है।

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इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ धनंजय कुमार सिंह ने बताया है कि बक्सर जिले के रहने वाले गंगाराम, प्रकाश और कृष्णा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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