दरभंगा में शिक्षिका की लाश मिलने से सनसनी, ससुर ने कहा- रात में भाग गई; पति भी टीचर

दरभंगा जिले के डुमरा में एक महिला टीचर की लाश उसके घर के पीछे खेत से मिली। ससुर ने मायके वालों को सुबह फोन कर कहा था कि उनकी बेटी भाग गई है। मृतका का पति भी टीचर है। पुलिस मौत की वजह तलाश रही है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बिरौल (दरभंगा)Sat, 27 Sep 2025 01:50 PM
बिहार के दरभंगा जिले में शनिवार को एक शिक्षिका की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सुपौल बाजार की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है। वह अपने ससुराल डुमरी में रहकर गौड़ाबौराम प्रखंड के गनौनी परसाराम स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्यरत थी। पुष्पा का शव डुमरी रोड स्थित उसके ससुराल वाले घर के पीछे खेत में मिला। मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। ससुर ने कहा कि बहू रात में भाग गई थी।

शिक्षिका का पति प्रमोद प्रसाद भी जोगियारा स्थित सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वहीं, पुष्पा का मायका कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के भिंडुआ गांव में है। शिक्षिका के पिता प्रमोद कुमार साहू की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा स्थित डीएमसीएच भेज दिया।

पिता ने बताया कि सुबह 5 बजे बेटी के ससुर अलीपुर थाना क्षेत्र के गोसवा गांव निवासी कुंवर साहू ने मोबाइल पर सूचना दी कि आपकी बेटी रात में भाग गई है। भागने की जानकारी मिलने पर सुबह 7 बजे उनके ससुर के सुपौल बाजार में बनाए गए मकान पर सुपौल डुमरी पहुंचे तो घर के पीछे खेत में पुष्पा का शव पड़ा हुआ था।

इधर, थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि शव को कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों के आवेदन पत्र प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। शिक्षिका के हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी।