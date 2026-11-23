महिला नक्सली कमांडर विनीता उर्फ भारती को बिहार एसटीएफ ने बेगूसराय में गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लाख का इनाम रखा गया था। भारती का पति नकुल जी जोनल कमांडर था और एनकाउंटर में मारा गया था।

बेगूसराय/मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार जोन की महिला नक्सली कमांडर विनीता उर्फ भारती को बिहार एसटीएफ ने बेगूसराय में गिरफ्तार किया है। उसे नक्सली संगठन में कई नाम विनीता भारती उर्फ श्वेता उर्फ अनीता उर्फ प्रतिमा उर्फ कल्पना से जाना जाता रहा है। पुलिस को उसकी 9 साल से तलाश थी। एक लाख का इनाम रखा गया था। बिहार एसटीएफ और बेगूसराय डीआईयू ने उसे बरौनी थाना के बाथौली गांव से गिरफ्तार किया है। बेगूसराय सदर एसडीपीओ-टू कुमारी दुर्गाशक्ति ने इनामी महिला नक्सली विनिता भारती की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। विनिता का पति नकुल जी जोनल कमांडर था।

विनीता का मायका मुजफ्फरपुर हथौड़ी के महुली गांव और ससुराल दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना के लालपुर शिवराम गांव में है। उसकी अपराध की दुनिया में एंट्री मुजफ्फरपुर के पारू थाना से शुरू हुई। वह 15 जनवरी को पारु में नक्सलियो के बड़ी मीटिंग में शामिल थी। पुलिस की छापेमारी में कई नक्सली हथियार, नक्सली पर्चे, लेवी रसीद के साथ पकड़े गए थे। भारती पुलिस को चकमा देकर निकल गई थी। उस पर एक लाख रुपये का इनाम था। नक्सली कमांडर भारती के विरुद्ध मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिले के थानों में हत्या एवं आर्म्स एक्ट सहित पांच कांड दर्ज हैं। वह भाकपा माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य है।

पति नकुल जी था नॉर्थ बिहार का जोनल कमांडर विनीता की नक्सली संगठन से जुड़ाव की कहानी उसके पति से जुड़ी है। उसके पति अमर लाल देव उर्फ नारायण राम उर्फ नकुल सक्रिय नक्सली था। नकुल जी नॉर्थ बिहार के हथियारबंद दस्ता का जोनल कमांडर था। वर्ष 2020 में पश्चिमी चंपारण के बाल्मीकि नगर दोन क्षेत्र में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में वह मारा गया था। पति के मारे जाने के बाद भी विनीता ने संगठन नहीं छोड़ा। पुलिस के अनुसार, वह लगातार संगठन के लिए काम करती रही। उसे पति की जगह कमांडर बना दिया गया। कई बार नाम बदलकर, ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा देती रही। कभी श्वेता, कभी अनीता, कभी प्रतिमा तो कभी कल्पना बनकर वह संगठन का काम करती थी।

बथोली गांव नाम बदलकर रह रही थी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि विनीता बेगूसराय के बरौनी इलाके में छिपी हुई है। सूचना के सत्यापन के बाद एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त रूप से बाथौली गांव में छापेमारी की। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि विनीता की गिरफ्तारी नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका है। नॉर्थ बिहार में महिला नक्सलियों में वह सबसे बड़ी नाम थी। उससे पूछताछ में संगठन के कई और राज खुल सकते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस भी अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में है। पारू कांड के साथ-साथ अन्य मामलों में भी उससे पूछताछ की जाएगी।