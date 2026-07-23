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अंधेरे रूम में बुलाया, पीठ पर हाथ... गाल खींचा; होमगार्ड महिला जवान का थानेदार पर गंभीर आरोप

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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वह नीचे पहुंची तो गलियारे में रोशनी थी, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। सुरक्षा के मद्देनजर उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। आरोप है कि कमरे का दरवाजा खोलते ही थाना प्रभारी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और फ्लैशलाइट बंद करने को कहा।

अंधेरे रूम में बुलाया, पीठ पर हाथ... गाल खींचा; होमगार्ड महिला जवान का थानेदार पर गंभीर आरोप

Bihar Crime News: बिहार से सीतामढ़ी में कन्हौली थाना में प्रतिनियुक्त एक महिला गृहरक्षक ने थाना प्रभारी अमृत कुमार पाल पर छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। महिला गृहरक्षक ने डीजीपी और एसपी को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है।

गृहरक्षक द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने मामले की जांच जिला स्तरीय समिति को सौंप दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महिला गृहरक्षक ने अपने आवेदन में बताया है कि 20 जुलाई की रात वह मेजरगंज थाना क्षेत्र में हुई पुलिस रेड से लौटकर थाने के महिला बैरक पहुंची थी। उस समय उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था।

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इसी दौरान थाना प्रभारी ने उसे फोन कर बाहर खड़े रहने का कारण पूछा। महिला द्वारा दरवाजा नहीं खुलने की जानकारी देने पर उन्होंने नीचे एक खाली कमरा होने की बात कहकर उसे देखने के लिए बुलाया। वहां उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया।

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अंधेरे कमरे में बुलाया और…

आवेदन के अनुसार, वह नीचे पहुंची तो गलियारे में रोशनी थी, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। सुरक्षा के मद्देनजर उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। आरोप है कि कमरे का दरवाजा खोलते ही थाना प्रभारी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और फ्लैशलाइट बंद करने को कहा। विरोध करने पर उसका गाल खींचा गया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। महिला ने तत्काल इसका विरोध करते हुए कमरे के अंदर जाने से इनकार कर दिया।

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थानेदार की हड़कत से रोने लगी

महिला गृहरक्षक जवान का कहना है कि घटना के बाद वह काफी घबरा गई और रोने लगी। तो थानाध्यक्ष वहां से निकल गए। उसने अगले दिन थाना से स्थानांतरण की मांग की। बाद में उसने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। आवेदन में महिला गृहरक्षक ने मामले की गोपनीय और निष्पक्ष जांच कराने, थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, ड्यूटी रजिस्टर समेत अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, संबंधित गवाहों का बयान दर्ज कराने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

ऐक्शन में एसपी

इस मामले में एसपी अमित रंजन ने बताया कि महिला गृहरक्षक की लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच जिला स्तरीय समिति को सौंपी गई है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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