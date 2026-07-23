अंधेरे रूम में बुलाया, पीठ पर हाथ... गाल खींचा; होमगार्ड महिला जवान का थानेदार पर गंभीर आरोप

वह नीचे पहुंची तो गलियारे में रोशनी थी, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। सुरक्षा के मद्देनजर उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। आरोप है कि कमरे का दरवाजा खोलते ही थाना प्रभारी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और फ्लैशलाइट बंद करने को कहा।

Bihar Crime News: बिहार से सीतामढ़ी में कन्हौली थाना में प्रतिनियुक्त एक महिला गृहरक्षक ने थाना प्रभारी अमृत कुमार पाल पर छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। महिला गृहरक्षक ने डीजीपी और एसपी को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है।

गृहरक्षक द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने मामले की जांच जिला स्तरीय समिति को सौंप दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महिला गृहरक्षक ने अपने आवेदन में बताया है कि 20 जुलाई की रात वह मेजरगंज थाना क्षेत्र में हुई पुलिस रेड से लौटकर थाने के महिला बैरक पहुंची थी। उस समय उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था।

इसी दौरान थाना प्रभारी ने उसे फोन कर बाहर खड़े रहने का कारण पूछा। महिला द्वारा दरवाजा नहीं खुलने की जानकारी देने पर उन्होंने नीचे एक खाली कमरा होने की बात कहकर उसे देखने के लिए बुलाया। वहां उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया।

अंधेरे कमरे में बुलाया और… आवेदन के अनुसार, वह नीचे पहुंची तो गलियारे में रोशनी थी, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। सुरक्षा के मद्देनजर उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। आरोप है कि कमरे का दरवाजा खोलते ही थाना प्रभारी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और फ्लैशलाइट बंद करने को कहा। विरोध करने पर उसका गाल खींचा गया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। महिला ने तत्काल इसका विरोध करते हुए कमरे के अंदर जाने से इनकार कर दिया।

थानेदार की हड़कत से रोने लगी महिला गृहरक्षक जवान का कहना है कि घटना के बाद वह काफी घबरा गई और रोने लगी। तो थानाध्यक्ष वहां से निकल गए। उसने अगले दिन थाना से स्थानांतरण की मांग की। बाद में उसने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। आवेदन में महिला गृहरक्षक ने मामले की गोपनीय और निष्पक्ष जांच कराने, थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, ड्यूटी रजिस्टर समेत अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, संबंधित गवाहों का बयान दर्ज कराने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।