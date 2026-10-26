14 साल बाद महिला सिपाही को पांच साल की जेल, 16.25 लाख का जुर्माना; क्या है मामला?
मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन महिला सिपाही बेबी कुमारी को पांच साल जेल और 16.25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल की तत्कालीन सिपाही बेबी कुमारी को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा मिली है। बेबी कुमारी पर 16 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सोमवार को यह सजा सुनवाई। 2012 में निगरानी ब्यूरो ने 35.42 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति का केस किया था दर्ज
न्यायालय ने आरोपी महिला को आईपीसी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सात अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा दी है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। निगरानी ब्यूरो ने महिला सिपाही पर 2012 में 35.42 लाख रुपये से अधिक प्रत्यानुपातिक धनार्जन का कांड दर्ज करते हुए जांच शुरू की। कांड में अभियोजन द्वारा कुल 11 साक्षियों की गवाही कराई गई। विशेष निगरानी न्यायालय ने पांच अक्तूबर को आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।
2012 में दर्ज हुआ था केस
निगरानी ने बताया कि मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र की जांच रिपोर्ट के आधार पर 2012 में बेबी कुमारी के विरुद्ध 35,42,955 रुपये के अननुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड (विशेष वाद सं-12/2012) दर्ज किया गया था। तत्कालीन आईओ सीनियर डीएसपी अश्विनी कुमार ने आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन ने 11 की गवाही कराई। इस कांड में दो अन्य आरोपित शकुंतला देवी और सुशील कुमार के खिलाफ अलग सेशन ट्रायल चल रहा है।
इन धाराओं में मिली सजा
न्यायालय ने अभियुक्त बेबी देवी को धारा 13(1)(ई) सह पठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पांच वर्ष एवं 7.50 लाख रुपये का अर्थदंड, धारा 409 भा.द.वि में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 420 भा.द.वि में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 467 भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 468 भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 471 भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 120(बी) भा.द.वि. में पांच वर्ष एवं 7.50 लाख पये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास होगा।
22 भ्रष्टाचार के मामलों में लोकसेवक दोषी
निगरानी डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 22 भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय द्वारा लोक सेवकों को दोषी पाया गया है। वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक (झारखंड राज्य अलग बनने के बाद से) यह सजा की सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। उक्त वर्ष 2000 से 2024 तक 25 वर्षों में औसत प्रति वर्ष सजा मात्र 5.6 कांडों में हुई थी। 2026 में उक्त औसत से 293 फीसदी अधिक सजा हुई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें