14 साल बाद महिला सिपाही को पांच साल की जेल, 16.25 लाख का जुर्माना; क्या है मामला?

मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन महिला सिपाही बेबी कुमारी को पांच साल जेल और 16.25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल की तत्कालीन सिपाही बेबी कुमारी को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा मिली है। बेबी कुमारी पर 16 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सोमवार को यह सजा सुनवाई। 2012 में निगरानी ब्यूरो ने 35.42 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति का केस किया था दर्ज

न्यायालय ने आरोपी महिला को आईपीसी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सात अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा दी है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। निगरानी ब्यूरो ने महिला सिपाही पर 2012 में 35.42 लाख रुपये से अधिक प्रत्यानुपातिक धनार्जन का कांड दर्ज करते हुए जांच शुरू की। कांड में अभियोजन द्वारा कुल 11 साक्षियों की गवाही कराई गई। विशेष निगरानी न्यायालय ने पांच अक्तूबर को आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।

2012 में दर्ज हुआ था केस निगरानी ने बताया कि मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र की जांच रिपोर्ट के आधार पर 2012 में बेबी कुमारी के विरुद्ध 35,42,955 रुपये के अननुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड (विशेष वाद सं-12/2012) दर्ज किया गया था। तत्कालीन आईओ सीनियर डीएसपी अश्विनी कुमार ने आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन ने 11 की गवाही कराई। इस कांड में दो अन्य आरोपित शकुंतला देवी और सुशील कुमार के खिलाफ अलग सेशन ट्रायल चल रहा है।

इन धाराओं में मिली सजा न्यायालय ने अभियुक्त बेबी देवी को धारा 13(1)(ई) सह पठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पांच वर्ष एवं 7.50 लाख रुपये का अर्थदंड, धारा 409 भा.द.वि में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 420 भा.द.वि में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 467 भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 468 भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 471 भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं 25 हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 120(बी) भा.द.वि. में पांच वर्ष एवं 7.50 लाख पये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास होगा।