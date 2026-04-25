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लड़का-लड़की का मन हो जाता है, बोलते हैं किडनैप हो गया; बिहार में अपराध पर अनंत सिंह का अजब जवाब

Apr 25, 2026 04:31 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना जिले के मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किडनैप हो रहे हैं, लड़का-लड़की का मन हो जाता है, घर वाले बोलते हैं कि किडनैप हो गया है। 

लड़का-लड़की का मन हो जाता है, बोलते हैं किडनैप हो गया; बिहार में अपराध पर अनंत सिंह का अजब जवाब

बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में अपराथ और भ्रष्टाचार के सवाल पर जदयू विधायक ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। जहां तक अपराध और अपहरण का सवाल है, लड़का-लड़की का मन हो जाता है (आपसी सहमति से भाग जाते हैं), तो घर वाले बोलते हैं कि किडनैप हो गया है। फिर दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो मामले की असलियत सामने आती है।

अनंत सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में शनिवार को यह बयान दिया। उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाएगी? इस पर मोकामा विधायक ने कहा, “भ्रष्टाचार तो है ही नहीं कहीं। कहीं किडनैप हो रहा है। लड़का-लड़की का मन हो जाता है, परिवार चला जाता है कि किडनैप हो गया है। और वहां कोर्ट में जाकर दोनों चढ़ल हैं।”

अपराधियों को जान से मार दे पुलिस- अनंत सिंह

बाहुबली जदयू विधायक ने पुलिस द्वारा अपराधियों को मुठभेड़ में पैर पर गोली मारने के सवाल पर कहा, “हम कहते हैं, आओ जान मार दें, जो भी गलती करे, हम करें चाहे कोई करे, गलत करे तो उसे मार दो।” उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में बुलडोजर ऐक्शन होने की चर्चा पर अनंत सिंह ने कहा कि जो उचित है वही होगा। ऐसे ही किसी के घर द्वार को नहीं ढहा देंगे। हालांकि, जहां गलत होगा, वहां ऐक्शन होगा।

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लालू की पाठशाला पर अनंत सिंह का तेजस्वी पर पलटवार

जदयू विधायक ने लालू की पाठशाला वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर लालू की पाठशाला से निकलकर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, तो तुम (तेजस्वी) ही बन जाओ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उनका खुद का बेटा तो सीएम बन नहीं रहा है।

बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि वह लालू की पाठशाला से निकले हुए हैं। उनके सीएम बनने पर हमें खुशी है। शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट के दौरान भी तेजस्वी ने सदन में यह बात दोहराई थी, जिस पर हंगामा भी मचा था।

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अनंत सिंह ने कहा कि लालू यादव खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। अब सम्राट चौधरी को भी उन्होंने ही सीएम बनाया है। विधायक ने कहा कि सीएम सम्राट के नेतृत्व वाली नीतीश की तरह ही अच्छे से काम करेगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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