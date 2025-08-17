सासाराम में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बुनियादी इंतज़ाम तक नहीं, बाइक की लाइट में बना हेलीपैड

एसपी जैन कॉलेज के ग्राउंड में राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की सेफ लैंडिंग के लिए हेलिपैड बनाने की तैयारी थी। शनिवार रात में बाइक की लाइट में आनन-फानन में हेलीपैड बना क्योंकि एक अदद जेनेरेटर का प्रबंध नहीं था।

बिहार में एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन के मिशन बिहार का आगाज सासाराम से होना है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए बुनियादी इंतज़ाम तक समय से नहीं किए जा सके। शहर के एसपी जैन कॉलेज खेल मैदान में हेलीपैड बनाने के लिए बाइक की हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। रात के अंधेरे में जेनरेटर तक की व्यवस्था नहीं की जा सकी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नही करता है।

राहुल गांधी प्लेन से गया पहुंचेंगे जहां से वे हेलिकॉप्टर से सासाराम आएंगे। एसपी जैन कॉलेज के ग्राउंड में सेफ लैंडिंग के लिए हैलिपैड बनाने की तैयारी थी। लेकिन शनिवार शाम तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। रात हो जाने पर अंधेरा में काम जारी था। लेकिन रोशनी के लिए जेनेरेटर का प्रबंध नहीं किया जा सका। लाइट का इंतजाम नहीं होने पर वहां मौजूद गाड़ियों की लाइट जलाकर हेलीपैड का निर्माण किया गया।

वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि हेलीपैड निर्माण में लगे कार्यकर्ता बचाव कर रहे हैं। सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे पर सभा से 1300 किमी की इस यात्रा की शुरुआत होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। राहुल और तेजस्वी पूरी यात्रा में साथ चलेंगे।लालू यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं।