Kutumba Result LIVE: कुटुंबा चुनाव नतीजा; राजेश कुमार या ललन राम में कौन जीतेगा?

Kutumba Result LIVE: कुटुंबा चुनाव नतीजा; राजेश कुमार या ललन राम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Kutumba Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की कुटुंबा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस के राजेश कुमार तीसरी बार चुनाव जीत पाते हैं या फिर हम पार्टी के ललन राम उन्हें हरा देते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:25 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। कांग्रेस के राजेश कुमार और हम के ललन राम के बीच हार-जीत का मुकाबला है। राजेश कुमार तीसरी बार चुनाव में खड़े हुए हैं। साल 2020 और 2015 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में क्या राजेश कुमार अपनी जीत बरकरार रखते हैं या फिर हम पार्टी के ललन राम जीतते हैं।

कुटुंबा विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले का हिस्सा है। इस सीट का राजनीतिक इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। यह सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। यह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित विधानसभा सीट है। 2010 में इस सीट पर हुए पहले चुनाव में जेडीयू के ललन राम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2015 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस के राजेश राम ने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को हराया था।

2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेश कुमार ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के श्रवण भुंया को हराया था। राजेश कुमार को कुल 50822 वोट मिले थे, जबकि श्रवण भुंया को 34169 वोट मिले थे। इस तरह राजेश कुमार दोबारा विधायक चुन गए थे। 2025 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एससी सुरक्षित कुटुंबा विधानसभा सीट पर रविदास वोटर काफी संख्या में हैं। इसके अलावा राजपूत समाज भी अहम भूमिका में रहता है।

